民主黨總統候選人拜登民調雖然領先現任總統川普，但他目前身陷兒子的「硬碟門」醜聞案。學者楊永明預測，拜登將當選美國總統。若拜登當選，第一年會優先處理美國內部問題，第二年才會推出亞洲策略大戰略。

根據港媒《中評社》報導，台灣大學政治學系兼任教授楊永明在「美國總統大選結果之影響」中分析拜登未來的經濟、外交政策表示，預測拜登將當選美國總統。楊永明認為，拜登當選後，第一年會優先處理美國內部問題，第二年才會推出亞洲策略大戰略，因此至少明年不會參加CPTPP，也不會阻擋RCEP的發展，但會強化雙邊與同盟國及印太關係。

楊永明認為，拜登當選後的外交、經濟政策，會有歐巴馬2.0的影子，也會延續美國總統川普遺留的部分政策。另對中國大陸的政策，會持續兩個主要的方向，一是重建美國威望；二是維持美國優勢。如中美第一階段貿易協議，但在關稅問題上會緩慢地朝降低的方向走。

楊永明指出，拜登多次談話都提到，川普的美國優先、放棄多邊、背棄同盟路線，讓美國失去在全世界及盟邦中的領導地位及尊重。因此他認為，拜登當選後，一定會想辦法回到多邊，拜登會在第一年決定是否重返巴黎氣候協議、伊朗核子協議，這兩個大的多邊協議會是考驗。

(中時新聞網)