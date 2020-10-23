美國航太總署NASA的歐西里斯號 探測船(OSIRIS-REx)，成功的完成對貝努小行星(Bennu)的「輕觸即離」任務，應該收集到一些表面物質。

太空新聞(Spacenews)報導，NASA公布了歐西里斯號傳回的一系列照片，並合成一段連續動態畫面，就看到機械臂逐漸接近星球表面，然後在最後一刻塵土飛揚並且又遠離星球。NASA解觸，機械臂的末端是稱為TAGSAM的採樣機，當TAGSAM接觸地面時，會同時釋放一些氮氣，這些氮氣會將一些砂塵揚起，就有機會被採樣機收集到。

Well, I definitely touched down on Bennu!



Preliminary data show the sampling head touched Bennu’s surface for approximately 6 seconds, within 3 feet (1 meter) of the targeted location. #ToBennuAndBack



More details: https://t.co/4rBrB27FEZ pic.twitter.com/LjDQICmxJM — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 21, 2020

航太總署署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說「它像我想像的那樣美麗，歐西里斯號任務在各個方面都表現出色。」

歐西里斯號是以一個名為「夜鶯」的小隕石坑做為下降點，任務主任布魯斯(Rich Burns)說：「我們到達離地球超過3.2億公里的地方，成功的完成1公尺範圍內的接觸即離，是自動控制技術的成功，感到相當自豪。」

OSIRIS-REx Touches Asteroid Bennu

任務的風險在於，如果表面太過堅硬，那麼就無法取得表面塵土。不過從回傳的照片來看，這一關應該是渡過了，因為TAGSAM的邊緣落在一塊寬約20公分的岩石上，1.25秒後，岩石破裂了。布魯斯說：「我們粉碎了它。」

但是，科學家還需要幾天的時間才能確定收集到多少材料，太空船的照相機會以「自拍」的方式看清楚TAGSAM的狀況，可以觀察黏附在收集器底部有多少砂塵。之後NASA控制員會緩慢旋轉歐西里斯號，從自轉的過程可以感受到增加的樣本材料造成的重心改變，這就可以確定採集到多少物質量，精確度約為20克。

NASA布望歐西里斯號至少能收集到60克的樣本再返回地球，控制員將在10月30日確定是否達到目標，如果成功，將準備返回地球，它會在2021年3月離開本努的引力圈，進入返鄉航道，並於2023年9月到達地球。

(中時新聞網)