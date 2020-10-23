即將來到2020年末，需要畫重點的星象當然是最後一次水逆。而11月4日水逆結束後，火星也開始順行，海王星也將於11月29日恢復順行。行星紛紛順行，是否意味著我們的運勢逐漸好轉？事實上在2020年剩下的時間裡，某些星座還是要打起精神來，全力以赴與起起伏伏的運勢做抗爭，一起來看看都是哪幾個星座吧。

▍1.天蠍座

10月中旬，水星開始在天蠍座逆行，受影響最大的當然就是天蠍座。水逆期間，天蠍要多多自我反思和審視，生活中會遇到比較多的麻煩。不過也不用太沮喪，只要耐心謹慎行事沒什麼大不了。

水逆結束後，11月11日水星再次進入天蠍座，天蠍座的運勢開始逆轉，甚至會出現明顯上升的趨勢，溝通也順暢了，人際關係也穩定了，頭腦清晰，思考能力提升，工作效率極高。

11月21日，金星進入天蠍座，使天蠍的運勢有了再一次的提升，財運不錯，桃花運也較旺。天蠍們在與異性交往時，表現大方得體，非常容易博得他人的好感，有望在2020年底成功脫單。

▍2.雙魚座

10月14日的水逆給雙魚座造成的影響並不是很大，可能還會有些意外收穫。反倒是水逆結束之後，11月11日水星再次進入天蠍座，雙魚座的運勢會出現下滑。由於忙於工作，對自己的個人健康有所忽略，身體可能會出現一些狀況。並且雙魚座的心情可能也不是很好，變得有些多愁善感，想的多了氣場也就弱了，在人際交往中易吃虧，也會引起誤會。

11月29日開始，雙魚座的運勢才會逐漸回升，守護星海王星終於恢復順行了，會給雙魚座的整體運勢帶來推動作用，情緒和心理變得簡單，財富上的收入雖然還沒有明顯提升，但事業或學業的進展已經步入正軌。

▍3.雙子座

水星是雙子座的守護星，它在天蠍座逆行，會削弱雙子座的溝通能力。雙子座要小心留意和同事以及下屬的相處，說話之前經過揣測和思考，否則可能遭遇職場勾心鬥角的漩渦。

11月4日水逆結束，一直到11月11日水星停滯期內，雙子的運勢也不見得有所回升，比較容易陷入辛苦反覆的勞動而沒有成效的狀況中，與其與人比較不如放寬心盡好本分，與世無爭。11月13日木星與冥王星合相，雙子需要注意寵物的健康，更不能因為工作而把自己的身體累垮。

11月30日雙子滿月，期待已久的事情終於塵埃落定。這時候雙子的運勢開始好轉了，職場人緣很好，會受到前輩們的注意，上司的提攜，在工作上也會出現許多不錯的機遇，好好把握，年底會過得比較滋潤。

▍4.處女座

2020年最後三個月，處女座的運勢會隨著水星的動向起起伏伏。10月14日水星開始逆行，運勢逐漸下滑，口舌是非會突然增多，需要留意溝通不利的狀況發生，不要引發誤解。

10月28日水星落入天秤座，逆行還沒有結束，這段時期，處女座仍然要注意人際關係方面的問題。少說話，多做事，不要刻意表現自己，小心才能使得萬年船。11月4日水逆結束，運勢明顯回升，緊接著11月11日，水星再次進入天蠍座，溝通方面的狀況明顯有進展，工作效率也在提升。

11月30日雙子座滿月，同樣帶來的也是關於溝通方面的好運。抓住這部分的運勢，事業會有進展，人際關係也會突飛猛進。對財富和事業都有利，自身心情大好，生活終於出現期待已久的彩虹。12月15日射手座新月要記得許願，可以許關於目標主事業的願望。

▍5.金牛座

10月14日水星逆行於天蠍座，金牛座在情感方面容易遇到反复的現象，可能會被舊情騷擾，自己可能也很難割捨，已經離開的人。情感傳遞不順暢的問題爆發，心情壓抑，較為容易舊情重燃，不是好事。

此外，水逆期間，金牛和人交流也需要多注意避免產生不必要的誤會。10月31日金牛座滿月，財富方面的期待比較容易如願以償，金牛著重物質，只要財富方面順利，心情大好，營造出正面磁場，有利於好運回歸。

11月21日，金星進入了天蠍座，金牛座的運勢又開始下滑了，主要體現在心情和自身狀態上，健康問題也需要多加留意，少在外就餐，注意營養均衡，對自身有好處。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)