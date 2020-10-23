MLB美國職棒大聯盟世界大賽，今年由例行賽兩聯盟戰績最佳的洛杉磯道奇（國聯）和坦帕灣光（美聯）對決，兩軍旗鼓相當在前兩戰形成1：1僵局，台北時間24日早上八點進行第三戰，誰能搶佔上風？台灣運彩公司仍開設有單場與場中投注，玩家們在週末假日可迎來觀戰和贏錢的雙重享受。

第三戰輪由光芒擔任主隊，依據總教練Kevin Cash在大賽開打前的沙盤推演，光芒此役應輪到陣中季後賽經驗最豐富的Charlie Morton掛帥先發。

Morton曾於2017年隨休士頓太空人贏得該隊隊史的第一個（也是唯一的）世界大賽冠軍，當年的爭冠對手就是洛杉磯道奇，因此，雖然分屬不同聯盟，他對道奇的打者並不陌生。Morton先後效力過海盜、太空人和光芒隊，也都隨隊參與過季後賽。

Charlie Morton在歷次的季後賽中出賽12場，其中11場擔任先發，戰績7勝2敗、自責分率4.93；今年在季後賽三次登板先發，留下3勝0敗、自責分率0.57的亮眼成績。尤其是，他歷來在季後賽關鍵的第7戰先發，締造4勝0敗紀錄，高居大聯盟季後賽史上第一。Cash在仔細盤算後選擇由他擔任第三戰先發，很重要的一個前提是：如果有必要，他還可以在經過完整的4天休息後，再於第7戰披掛登板。

為道奇隊擔綱先發迎敵的則是26嵗的青年才俊Walker Buehler；Buehler於2017年登上大聯盟舞台，拜道奇連續八季蟬聯國聯西區王座之賜，他自2018年起已連續三年參與季後賽，比起許多同齡新秀幸運得多。

當然，Walker Buehler能在大賽中登板投球，源自於個人的投球能耐。自2018年至今，他已有10場季後賽登板紀錄，戰績雖僅2勝1敗，但累計主投54局送出73K、21次四壞球、自責分率則是2.136。今年季後賽則是4次先發，主投19局，戰績1勝0敗、自責分率1.89，對一介新秀來說，這是極為難得的成績。

可藉3至5戰主場之利搶勝的光芒隊，除了要在打擊火力的發揚上持續努力，更期待Charlie Morton能有效壓制道奇打者建構的長打火網。

道奇的爭冠本錢是打線完整、名將如雲，且季後賽經驗豐富，Mookie Betts、Corey Seager、Justin Turner、Max Muncy、Cody Bellinger、AJ Pollock、Kike Hernández、Joc Pederson，人人都能一棒扭轉乾坤，即便新秀捕手Will Smith也已充分展現打點能力，這也是道奇被專家們看好有七成以上封王機率的主因。

(中時新聞網)