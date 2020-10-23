婚姻中若是沒了忠誠和信任，終究會走向分開。律師蔡惠子近日在節目《命運好好玩》分享接過的案例，有一對夫妻育有2子，幸福美滿堪稱模範家庭，未料有天酒家女帶著2子上門認親，老公長期偷吃的醜聞才曝光。

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蔡惠子透露這位太太是賢妻良母的類型，把子女照顧得無微不至，與公婆的關係良好，老公也會每天回來，常常共進共出，家庭生活甜蜜，一切都沒有出現任何異狀，直到結婚第25年，某天有位酒家女帶著5歲、3歲的小孩找公公，進門劈頭就問：「我不曉得我應該怎麼喊你，我應該喊你一聲爸嗎？」

原來這位先生即便每天絕不超過凌晨2點返家，卻因為工作關係常需要進出酒店，意外與酒家女搞上並生下兩個小孩，但又礙於良心過不去，向小三提出分手，酒家女不甘心，決定帶孩子進門認親，向正宮的公公說：「你兒子現在不需要我了，那我這兩個孫子是不是要還給你。」這位太太知道後相當崩潰，內心不斷自責「我到底哪裡犯錯了？為什麼你會在外面有小孩？」即便先生不斷認錯，夫妻之間培養多年的信任感全毀。

太太最後決定將兩名私生子接過來養，想說就不會再跟酒家女有糾葛，先生同意後去幫孩子們報戶口，未料酒家女是狠角色，提出看小孩的要求，礙於血緣關係也不便拒絕只好答應了。

不過，先生帶孩子去見酒店女時，太太內心的不信任感都會油然而生，每天都會查勤另一半的手機，某次居然發現先生有第二支手機，原來他藉著看小孩悄悄與酒家女復合，太太心想「如果我跟他離婚，我等於成全小三，害的是我的兩個孩子，成就的是你的孩子」最後正宮打擊太大精神不穩，瀕臨發瘋邊緣，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)