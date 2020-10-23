【回憶殺】56歲資深女演員呂雪鳳，只要接下一個角色，都能詮釋得維妙維肖，是金馬獎和金鐘獎等頒獎典禮的提名人選，而她的真實生活中，也跟戲劇一樣曲折離奇，出生在好賭、暴力家庭，長大後又遇人不淑，生命中長達一半在還債。

呂雪鳳出身在歌仔戲世家，從小跟著父母到處漂泊，3歲上台唱歌、5歲學習演戲，未料父親有賭博惡習，賺到的金錢常拿去博弈，累積一屁股債務，家庭經濟時常陷入困境，酒後還會對母親拳打腳踢；母親長期積怨下，有憂鬱的傾向，會拿小孩當出氣筒，所以呂雪鳳的童年是在演戲、飢餓與家暴中度過的。

呂雪鳳人生坎坷。（圖／中時資料照）

不過，呂雪鳳沒對父母太多怨嘆，18歲那年父親生重病，為了幫家裡還百萬債，除了到處借錢，做過酒店櫃檯、粗工和道士，連舞廳和私娼寮都應徵過，都因身材瘦小被老闆婉拒。於是，呂雪鳳的青春都奉獻在還債，直到27歲嫁給同為歌仔戲的演員黃瑞德，又遇到跟父親很像的人，對家庭沒責任感，也有賭博、欠錢的惡習，呂雪鳳忍了10年終於受不了，結束不幸福的婚姻。

呂雪鳳用淚水滋養演技 苦盡甘來奪金馬

呂雪鳳獨自撫養三個小孩，成為了單親媽媽，此時父親罹患阿茲海默症，前夫又留下巨債，逼得呂雪鳳得更努力賺錢養家，除了拍戲、唱歌仔戲，還去學校增設歌仔戲專班，入不敷出時就再借錢度日。

所幸，呂雪鳳遇到人生的貴人白冰冰，邀請她上談話節目，逐漸打開知名度，後來被導演張作驥提攜，飾演電影《當愛來的時候》的大媽，將人生經歷全投入該角色，深深打動觀眾的心，從此成為眾多戲劇邀約的對象，2015年以《醉·生夢死》榮獲金馬獎最佳女配角，去年也憑《那個我最親愛的陌生人》入圍金馬最佳女主角，事業有所突破後，收入跟著水漲船高，終於擺脫債務人生，不再被錢追著跑了。

(中時新聞網)