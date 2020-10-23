雖然民主黨候選人拜登之子韓特的「通郵門」事件在大選逼近之際逐漸發酵，但超過50名美前情報官員在一封聯署信中指出，韓特「通郵門」事件很明顯是典型的俄羅斯假訊息操作。

據美媒《Politico》報導，這封於12日簽署的連署信在未提供新證據的情況下指出，根據他們的國安事務經驗來看，《紐約郵報》率先爆料韓特在烏克蘭與大陸的秘密商業交易讓他們「深感懷疑」有俄羅斯政府在其中扮演關鍵角色。

信中指出，「如果我們是正確的話，這正是俄羅斯正嘗試影響美國大選的行為，我們堅信美國人民必須對此提高警覺」。連署人之一、並向《Politico》提供這封連署信的前任中央情報局局長布瑞南（John Brennan）時期的副幕僚長夏皮洛（Nick Shapiro）指出，簽署該封信的情報圈領導人包括如如前任國家反恐中心主任崔佛斯（Russell Travers）、前任國安局法務長葛斯戴爾（Glenn Gerstell）、國安局副局長雷傑特（Richard Ledgett）等人，他們曾曾替過去4任總統服務，包括現任總統川普。

不過，川普政府新指派的國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）12日指出，關於韓特筆電引發的「郵電門」並非俄羅斯不實訊息操作，但外傳聯邦調查局正同時調查俄羅斯是否涉入其中。此外，《紐約時報》11日報導也懷疑「郵電門」相關證據的嚴謹性與過程，指出相關報導並未掛上記者名字，其爆料內容的真實性令人關切；對此，《紐約郵報》強調相關證據都是經過他們查證。

但《Politico》指出，這些爆料證據，會令人想對照2016年時俄羅斯駭客將許多民主黨信件公開在網路上，隨後讓當時在競選的川普藉此指控民主黨貪腐一事。雖然沒有明確證據指出《紐約郵報》揭露韓特郵電是由俄羅斯在背後操弄，但類似的手法引起美國情報圈內普遍懷疑是俄羅斯操作不實訊息的一部分，藉此破壞拜登選情。

連署信指出，「我們希望強調，我們並不清楚川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）向《紐約郵報》提供的爆料信件是否為真，但我們也沒有證據指出俄羅斯捲入」，「但但其中有許多要素令我們懷疑俄羅斯涉入其中」，「此類的行動恐由俄羅斯情報社群發動，藉此製造美國政治混亂、加深政治對立，同時不利拜登選情，藉此幫助川普」。

美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）曾在8月份指出，俄羅斯一再嘗試破壞拜登競選，特別是透過親俄的烏克蘭議員德卡奇（Andriy Derkach）向朱利安尼爆料關於拜登不利的消息。德卡奇也因涉嫌擔任俄羅斯特務，以此干預今年大選而於9月遭美財政部制裁。

(中時新聞網)