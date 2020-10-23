銀行定存只剩下0.8趴，錢愈存愈薄，不少人投資人改買高殖利率股票當定存。有網友發文表示，因為不懂技術分析，今年錯過5檔股票的好買點，玉山金、元大金買了都套牢，雖然不致於大賠，但股息虧掉了，所以想花錢找老師學，增加自己的勝率。對此，有股市老手直言，「用價差的心態在做存股就錯了」，並建議他出清股票、all in兆豐金，跟著劉大俠（存股達人）一起操作好了。

網友D大在批踢踢股版發文指出，因為不懂技術分析，看到股價只漲不跌，都不敢出手，今年5支股票錯失出手好時機。

1.南帝：今年初2字頭價位，差0.2沒買到，一飆不回頭。

2.聯華食：除權息前有40.x價位，差0.1沒買到，隔天也弱勢，結果股息領了，現在又回42，前一陣子40字頭又猶疑。

3.元大金：朋友會看線型買在17.6，自己套在18.4和18.1，現在又陷入18要不要加碼的困惑。我認為18買進長期保證賺，但不懂技術，沒辦法精準買在17.6，一差就是半年的股息。

4.玉山金：27.3買，現在一路弱勢，該買還是不買？

5.聚陽：從12X就一直在注意，結果一路飆上快兩百，除權息後回檔。就是不懂這些才不敢買，懂了買下去13X，便宜買就爽領股息。

原po坦言，他想懂技術指標，並了解外資、法人的動向、箱型格局與季線是怎樣、反轉訊號等，去輔助定存股的下手點。他認為，可以靠能力撿到更低價位，所以願意花錢找老師學習，作為進場輔助，以增加自己的勝率。

D大發文引發網友熱議，很多人質疑他的存股觀念，「被套就自我懷疑想賣，那就不是存股」、「一直用價差的心態在做存股就錯了」、「你的策略太複雜不是存股思考」、「用籌碼分析來存股會更慘」。

還有人狂酸「0.2才200元欸大哥，格局那麼小計較這0.2不會賺錢的」、「假存股真價差，其實只是想低買高賣，被套就改口」、「一元金買在18塊多就在叫 那買在23的不就要跳海」、「存股一元金現在18.1 你買18.4 叫做套？」。

不過也有老司機提出建議，「股票出清然後all in兆豐金，跟劉大俠一起操作好了」、「你只適合定期定額買基金」、「你唯一要學的不是技術是心態」、「怕賠就買1.定存2.壽險保險 2.5%年利率3.定期定額基金」、「我是中長期投資，長期就看景氣燈號存0050」。

(中時新聞網)