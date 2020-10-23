搭載5G，讓不少手機的身形也瞬間放大，為的就是塞下更大的電池，讓手機續航力能不至受到大幅影響。不過Google今年在台推出的兩款5G手機：Pixel 4a 5G以及Pixel 5倒是都主打單手持握的手感，反其道而行很具風格。
Google Pixel 4a 5G以及Google Pixel 5包裝內容物很像，皆搭載USB-C充電線、USB to USB-C轉接頭（轉移資料用）、充電器、退卡針等。兩者規格幾乎一致，差距最大的是螢幕尺寸、機殼材質等。
Google Pixel 4a 5G螢幕是6.2 吋 FHD+ (1080 x 2340) OLED (413 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕；Pixel 5則是6.0 吋FHD+ (1080 x 2340) 彈性 OLED (432 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕，Pixel 5的邊框明顯比Pixel 4a 5G更窄。保護玻璃Pixel 4a 5G是覆蓋康寧 Gorilla Glass 3 保護玻璃、Pixel 5則是覆蓋康寧Gorilla Glass 6 保護玻璃，唯有Pixel 5螢幕支援90Hz螢幕更新率，對比度>1,000,000:1，比Pixel 4a 5G的100,000:1更出色。
Pixel 4a 5G具備 3885 mAh電池，Pixel 5雖然機身較小，但是由於機身材質不同，搭載了更大的4080mAh電池，兩者續航力都可達到24小時，且皆支援快速充電。Pixel 5還可支援額外無線充電（Qi標準），並可無線電力分享（以無線充電方式為其他設備充電）。
Google Pixel 4a以及Pixel 5採用相當類似的機身設計，左側沒有實體按鍵，右側則有撞色的電源鍵、相連的音量鍵。頂端都有一麥克風口，Pixel 4a 5G額外有一個3.5mm耳機孔。底部搭配支援USB 3.1的USB-C連接埠。
Google Pixel 4a 5G是採一體成型的聚碳酸酯機身，Pixel 5則是100% 回收再生鋁合金外殼，支援IP68 防塵/抗水等級，兩者因為機殼材質不同，手感也不相同，Pixel 4a 5G持握手感滑順，Pixel 5則是摸起來略有粗糙感，摩擦力較高。以機身寬度來說，Pixel 5是70.4mm，Pixel 4a 5G則是74mm，對比他牌5G手機來說，都算是相對窄小的寬度，更適合單手持握操作。電源鍵的部分，Pixel 4a 5G是淡藍色塑料材質按鍵，跟Pixel 4a是淡綠色的設計不同，也跟Pixel 5採用金屬材質電源鍵的設計不一樣。
Pixel 4a 5G以及Pixel 5相機規格，前後相機都是一樣，相機功能也相同，具備Pixel 4a所不支援的電影運鏡以及肖像打光功能，也多了超廣角鏡頭。手機出廠也都搭載Android 11系統。
Google Store以及台灣大哥大門市、myfome購物、momo購物網、PChome24購物都可購買Pixel 5。Pixel 4a 5G則還未正式在台上市，台灣大哥大預告Pixel 4a 5G 版將於11/19正式開賣。
(科技)
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