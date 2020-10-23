搭載5G，讓不少手機的身形也瞬間放大，為的就是塞下更大的電池，讓手機續航力能不至受到大幅影響。不過Google今年在台推出的兩款5G手機：Pixel 4a 5G以及Pixel 5倒是都主打單手持握的手感，反其道而行很具風格。

Google Pixel 4a 5G以及Google Pixel 5包裝內容物很像，皆搭載USB-C充電線、USB to USB-C轉接頭（轉移資料用）、充電器、退卡針等。兩者規格幾乎一致，差距最大的是螢幕尺寸、機殼材質等。

Google Pixel 5包裝內配件。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a 5G包裝內配件。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a 5G(左）以及Pixel 5都是支援單張實體SIM卡，以及一張eSIM（eSIM是否可開通要視電信商端而定）。（黃慧雯攝）

Google Pixel 4a 5G螢幕是6.2 吋 FHD+ (1080 x 2340) OLED (413 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕；Pixel 5則是6.0 吋FHD+ (1080 x 2340) 彈性 OLED (432 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕，Pixel 5的邊框明顯比Pixel 4a 5G更窄。保護玻璃Pixel 4a 5G是覆蓋康寧 Gorilla Glass 3 保護玻璃、Pixel 5則是覆蓋康寧Gorilla Glass 6 保護玻璃，唯有Pixel 5螢幕支援90Hz螢幕更新率，對比度>1,000,000:1，比Pixel 4a 5G的100,000:1更出色。

Pixel 5以及Pixel 4a 5G正面螢幕。都是採用挖孔螢幕設計（前相機在左上角）。（黃慧雯攝）

Pixel 5（左）與Pixel 4a 5G機身背面。（黃慧雯攝）

Pixel 4a、Pixel 5（中）與Pixel 4a 5G機身背面。（黃慧雯攝）

Pixel 4a（下）Pixel 4a 5G右側細節。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G（下）與Pixel 5右側細節。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G（下）與Pixel 5左側機身。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G（下）與Pixel 5底部對比。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G（下）與Pixel 5頂端對比，Pixel 4a 5G具備3.5mm耳機孔。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G具備 3885 mAh電池，Pixel 5雖然機身較小，但是由於機身材質不同，搭載了更大的4080mAh電池，兩者續航力都可達到24小時，且皆支援快速充電。Pixel 5還可支援額外無線充電（Qi標準），並可無線電力分享（以無線充電方式為其他設備充電）。

Google Pixel 4a以及Pixel 5採用相當類似的機身設計，左側沒有實體按鍵，右側則有撞色的電源鍵、相連的音量鍵。頂端都有一麥克風口，Pixel 4a 5G額外有一個3.5mm耳機孔。底部搭配支援USB 3.1的USB-C連接埠。

Google Pixel 4a 5G是採一體成型的聚碳酸酯機身，Pixel 5則是100% 回收再生鋁合金外殼，支援IP68 防塵/抗水等級，兩者因為機殼材質不同，手感也不相同，Pixel 4a 5G持握手感滑順，Pixel 5則是摸起來略有粗糙感，摩擦力較高。以機身寬度來說，Pixel 5是70.4mm，Pixel 4a 5G則是74mm，對比他牌5G手機來說，都算是相對窄小的寬度，更適合單手持握操作。電源鍵的部分，Pixel 4a 5G是淡藍色塑料材質按鍵，跟Pixel 4a是淡綠色的設計不同，也跟Pixel 5採用金屬材質電源鍵的設計不一樣。

Pixel 4a 5G（右）與Pixel 5主相機規格雖然相同，但是機身設計不一樣，Pixel 5的相機沒有那麼突出。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G以及Pixel 5相機規格，前後相機都是一樣，相機功能也相同，具備Pixel 4a所不支援的電影運鏡以及肖像打光功能，也多了超廣角鏡頭。手機出廠也都搭載Android 11系統。

Google Store以及台灣大哥大門市、myfome購物、momo購物網、PChome24購物都可購買Pixel 5。Pixel 4a 5G則還未正式在台上市，台灣大哥大預告Pixel 4a 5G 版將於11/19正式開賣。

(科技)