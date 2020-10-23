考慮到美國當地5G建設的速度與覆蓋率，來自美國的兩家手機廠，不約而同選在2020年下半年才推出5G手機。其實對於台灣民眾來說，6月底才跨入5G時代，讓5G真實有感。如今Google在台推出5G手機可說是時機恰恰好。如果你喜愛Google Pixel手機，可來看看Pixel 5以及Pixel 4a 5G兩款手機的實際性能表現！

首先來看看Google Pixel 4a 5G規格。螢幕是6.2 吋 FHD+ (1080 x 2340) OLED (413 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕，覆蓋康寧 Gorilla Glass 3 保護玻璃，螢幕對比度100,000:1。機身採用一體成型的聚碳酸酯機身，左側沒有實體按鍵，右側則有撞色（淡藍色）的電源鍵、相連的音量鍵。頂端都有一麥克風口，Pixel 4a 5G額外有一個3.5mm耳機孔。底部搭配支援USB 3.1的USB-C連接埠。

Google Pixel 5(左）以及Pixel 4a 5G機身材質不同。（黃慧雯攝）

Google Pixel 5則是採用Pixel 5則是100% 回收再生鋁合金外殼，支援IP68 防塵/抗水等級，搭配6.0 吋FHD+ (1080 x 2340) 彈性 OLED (432 ppi)、長寬比 19.5:9的螢幕，覆蓋康寧Gorilla Glass 6 保護玻璃，支援90Hz螢幕更新率，對比度>1,000,000:1。支援快充、無線充電（Qi標準），以及無線電力分享（以無線充電方式為其他設備充電）。Pixel 5左側沒有實體按鍵，右側則有撞色的電源鍵（金屬材質）、相連的音量鍵。頂端都有一麥克風口，底部搭配支援USB 3.1的USB-C連接埠。

Google Pixel 4a 5G以及Pixel 5都未再延用Pixel 4的臉部辨識與手勢感應香菇功能，而是在機身背面搭載Pixel Imprint指紋感測器，雖然在機身設計上是略顯過時，但是感測速度相對於不少螢幕光感指紋功能快上不少。

Google Pixel 4a 5G具備 3885 mAh電池，Google Pixel 5搭配4080mAh電池，續航力都是24小時。若使用超級省電功能，續航力可達到48小時。Google Pixel 4a 5G以及Google Pixel 5都已經不再具備Active Edge（擠壓邊框可呼叫Google助理）的功能，但獨家具備從底部角落向上滑動，可呼叫出Google助理的手勢。

處理器部分Pixel 4a 5G以及Pixel 5皆搭載高通Snapdragon 765G處理器，Pixel 4a 5G搭配6GB LPDDR4x RAM、Pixel 5則是搭配8GB LPDDR4x RAM，都提供內建128GB儲存空間，皆具備Titan M安全模組。下方是Pixel 4a 5G以及Pixel 5的安兔兔評測以及Geenbench 5跑分結果。

Pixel 5的安兔兔評測（左）以及Geenbench 5跑分結果。（手機截圖）

Pixel 4a 5G的安兔兔評測（左）以及Geenbench 5跑分結果。（手機截圖）

Pixel 4a 5G、Pixel 5對比Pixel 4a的話，前相機規格相同，都是800萬畫素相機（f/2.0 、定焦、視野 83 度、像素寬度 1.12 微米），主相機升級為雙相機系統，多了一顆超廣角相機。Pixel 4a 5G以及Pixel 5的主相機規格是1200萬畫素（f/1.7支援Dual-Pixel自動檢測技術、自動對焦、OIS與EIS、視野77度、像素寬度 1.4 微米）＋1600萬畫素超廣角鏡頭（f/2.2、視野107度，像素寬度 1.0 微米）。

Pixel 4a 5G、Pixel 5主相機皆支援夜視、絕佳鏡頭、肖像模式、高解析變焦、動態追焦、即時 HDR+、常拍臉孔、雙重曝光控制、電影運鏡、超廣角鏡頭、肖像打光。Pixel 4a 5G、Pixel 5是兩款首度採用超廣角鏡頭的Pixel手機。

Pixel 5（上）與Pixel 4a 5G處理器以及相機規格相同。（手機截圖）

以下簡單對比Pixel 4a 5G、iPhone 11 Pro Max以及Pixel 5在日夜拍的效果。從實拍效果來看，Pixel 4a 5G以及Pixel 5的相機效果，幾無差距。超廣角鏡頭部分Pixel 4a 5G以及Pixel 5視野都是0.6倍，是變焦縮小1.66左右的效果，對比iPhone 11 Pro Max是縮小2倍的視野來說，略小一些。夜間拍攝部分，Pixel 4a 5G以及Pixel 5在廣角鏡頭、超廣角鏡頭都支援夜視功能，很明顯在夜間超廣角鏡頭的拍攝上勝過iPhone 11 Pro Max(iPhone 12系列的超廣角鏡頭已可支援夜景功能）。Google Pixel系列手機以及蘋果iPhone的相機都是強調真實效果的風格，兩者看起來表現相當接近。

Pixel 4a 5G廣角對比超廣角鏡頭對比的日間實拍。（黃慧雯攝）

Pixel 5廣角對比超廣角鏡頭對比的日間實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max廣角對比超廣角鏡頭對比的日間實拍。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G廣角對比超廣角鏡頭對比的夜間實拍。（黃慧雯攝）

Pixel 5廣角對比超廣角鏡頭對比的夜間實拍。（黃慧雯攝）

iPhone 11 Pro Max廣角對比超廣角鏡頭對比的夜間實拍。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5日間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5日間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5日間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5日間實拍對比（4）。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5夜間實拍對比（1）。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5夜間實拍對比（2）。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5夜間實拍對比（3）。（黃慧雯攝）

Pixel 4a 5G(左)、iPhone 11 Pro Max（中）以及Pixel 5兩倍變焦夜間實拍對比。（黃慧雯攝）

而Pixel 4a 5G以及Pixel 5，還有iPhone 11系列更為人喜愛的是，在使用夜景相關功能時，都是採用實時計算來決定快門秒數。而不像有些安卓品牌手機，無論夜景環境周遭亮度多少，快門速度都一樣，經常會有等待過久的情況，實際使用上略有困擾。

事實上，Google Pixel手機雖然看起來跟其他Android手機很像，但是卻擁有原生Android系統，看起來的系統就跟Google發表的很像；Google為新系統加入的功能也都可以第一時間享受更新。此外，Google也針對Pixel 4a 5G以及Pixel 5贈送三個月Google One（須於 2020年10月1日至 2021年4月30日期間購買）以及三個月YouTube Premium資格（在 2021年4月30日下午11:59（太平洋標準時間）前購買並啟用），對於愛用Google相關服務的朋友來說，是不小的額外優惠，還有無限儲存空間的高畫質 Google 相簿，以及出廠即搭載Android 11系統的優點。

Android 11系統將將來自不同即時通訊App的對話都整合在通知中心的專屬位置，讓你可以更輕鬆的管理與回覆。導入Bubbles設計，對話內容能以浮動視窗的方式出現，並具備原先App內的完整功能。如此可以減少你在各個App中頻繁切換，且需要中斷原本作業流程的情況。Android 11原生系統也內建螢幕錄影功能、透過長按電源鍵，可以快速切換到控制家中智慧聯網裝置的頁面，隱私控制、App權限管控也更為嚴謹，對比Android 10來說更貼心也更安全。

(科技)