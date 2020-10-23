大陸CBA本季從浙江廣廈轉戰上海大鯊魚的台灣好手劉錚，22日遭遇四川手感雖不理想，仍先發打了30分鐘，投6中1，拿4分、10籃板、3助攻、4抄截與1火鍋，協助上海終場102比90拿下本季第2勝(1敗)，戰績排名也升到第6的位置。

劉錚本季跳槽上海，明顯比起前4季效力廣廈期間更受重用，目前場場先發，平均上場時間更來到生涯新高32.3分鐘，而在個人數據上面，進步幅度最大的並非他以往最擅長的抄截，而是場均籃板來到8.3個，比起上季4.7個好上許多。

不過比起劉錚，效力北京首鋼的周儀翔手感更加冰冷，他替補上場33分鐘，投10中1，含三分球投4中0，僅拿2分、4助攻與3籃板，幸好北京靠著翟曉川、方碩與李慕豪得分都破20，最後以92比78擊退深圳，拿下本季第2勝(1敗)。

廣州龍獅總算盼來本季與新教頭郭士強執教首場勝利！靠著陳盈駿貢獻13分、8籃板及3助攻，以及新外援達拉斯摩爾18分、4助攻與4籃板，廣州終場92比73輕取全本土的江蘇，除了拿下本季首勝(2敗)，更送江蘇難堪的開季3連敗。

(中時 )