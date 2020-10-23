自從台灣爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情剛開始，我國便施行「口罩實名制」政策，儘管進入防疫新生活，政府仍把關一片5元的實名制口罩。不過近日卻有網友質疑，國內目前「口罩滿街跑」，各個通路都買的到口罩，不如直接取消口罩實名制度，讓大批口罩流入市面，搞不好還能降低市場價格。網反曝取消實名制政策後恐有嚴重後果：不要太鐵齒。

原PO在PTT上表示，台灣目前口罩已經多到爆棚了，說實名制口罩是穩定價格，但有些通路已經買得到250元／盒的了，而299元／盒的口罩更是滿街跑。原PO指出，「搞不好沒有實名制後，口罩超大量流入市面沒人買，馬上變一盒200塊了。」詢問「實名制口罩現在存在的意義是什麼？」

貼文一出，網友就指出，口罩實名制的存在就是最基本的保險，提供民眾「一定能買到口罩」的管道，保留已經建立的制度有何不可？其實還有不少人都持續購買實名制口罩，尤其是小孩口罩，在外面很難買。網友表示「已經有建立好的制度跟流程在疫情結束前都可以留著」、「社會還是有不少弱勢族群需要實名制口罩的」、「保證買得到啊，我一直都還是買實名制口罩」、「斷了再重新建立太花力氣」、「多一個取得的管道沒啥不好」。

網友指出，口罩實名制的存在就是最基本的保險，提供民眾「一定能買到口罩」的管道，保留已經建立的制度有何不可？（示意圖/達志影像)

網友認為，若取消實名制口罩，恐不會像原PO所說，造成市面上口罩價格降低，廠商反而會讓口罩價格炒更兇。「沒有實名制，廠商就能賣十塊了」、「我覺得沒有不好，沒有實名制，價格會漲上去」、「沒實名，200一盒你以為你買得到？衛生紙之亂還看不夠？」。

更有人點出取消實名制的嚴重後果，表示實名制的存在就是買一個保險，現在全球疫情還沒結束，又即將進入冬天，未來疫情會不會再度爆發，千萬不要鐵齒。「我覺得沒什麼不好，疫情結束前都有可能有變數」、「美歐疫情現在還是很瘋狂好嗎」、「哪天突然又缺了，誰知道」、「冬天就快來了，不要太鐵齒，就算沒有肺炎，也要小心流感」、「你怎麼知道台灣疫情不會突然往下走？恐慌消息只要數小時，口罩馬上又變成奇貨可居」、「還好官方不像你一樣短視」。

(中時新聞網)