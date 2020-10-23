一位在韓國演藝圈資歷長達15年的造型師，日前公開在社群網站爆料，指自己受到人氣女團Red Velvet某成員的惡劣待遇，為了一點小事遭對方狂罵20分鐘罵到哭，更稱手上握有現場錄音為證。隨著成員Irene裴珠泫的公開道歉，也讓粉絲傻眼，不敢相信身為「韓國四代女團神顏」的Irene私下性格這麼差！

其實Irene自走紅以來，就多次因為態度問題受到討論。以前就有韓國網友發現，她不僅表演「划水（偷懶行為）」越來越嚴重，私下對工作人員的態度也不好，曾臭臉拒絕工作人員拿給她的毯子，過程全被人拍下，於韓網瘋傳

Red Velvet在2018年上節目《一週的偶像》，其中有個填寫自我介紹調查表的單元，但相較於其他成員努力地寫滿問卷，Irene則是幾乎交白卷，只填姓名與血型，態度消極。

如今Irene道歉認了耍大牌，在社群網站PO文表示：「因我愚蠢的態度，輕率的言行，給造型師造成了心靈上的傷害，真心感到抱歉。」加上她昔日爭議行徑，也讓網友紛紛直言不意外，「她其實一直這樣，只是最近懶得裝罷了」、「我是她的顏粉也要來說一句，冰凍三尺非一日之寒，她本就是這樣的人，而且從練習生時期就是，出道後收到稱讚更多了於是變本加厲」、「真的好想聽錄音，是有多嚴重可以到直接先道歉的程度」、「可惜了一代神顏」。

(中時新聞網)