「路透社」22日引述印度政府官員說法，指出為縮小與中國大陸的軍事差距鴻溝，印度將趁美國務卿蓬佩奧下周訪問時簽署軍事合作協議。這讓印度能取得衛星數據，進而提高飛彈與無人機的準確性。

印度官員指稱，莫迪內閣21日已討論《地理空間合作基礎交流協議》最終草案。國防官員表示，該協議讓印度可取得地形、航海與航空的衛星數據。印度購買的美製戰機，也能享受美國提供的衛星導航協助與航空電子設備。

官員還指出，美國已與多個合作夥伴簽署這類的基本協議，以提升和夥伴間的相互操作性。

為在大國競爭中取得更有利的態勢，美國積極經營印太地區；除批准出售3種武器系統給台灣外，更試圖與印度建立更緊密的安全關係，以嚇阻大陸日益膨脹的區域影響力。

傳統上，印度不願在美中之間選邊站；但今夏以來與大陸的關係緊張，讓印度不得不選擇加強與美國的合作。印度邀請澳洲參加11月與美日聯合舉行的海軍演習，更讓大陸惱怒印度聯合眾多國家針對他。這些行動打破印度過去「不結盟」立場。

事實上，美印已彼此互享大陸在該區域的情報，包括解放軍在印度邊境的部署與大陸的海上活動。

(中時新聞網)