共和黨人數占優勢的美國參院司法委員會，今天表決通過，對兩大社群平台─臉書執行長祖克柏，以及推特執行長杜錫發出傳票，要求2人前來該委員會，就禁止用戶轉貼《紐約郵報》的拜登之子韓特「電郵門」醜聞報導作證。

參院司法委員會共有22名成員，共和黨12人在表決中全部投下贊成票，民主黨10人則都棄權。

《紐約郵報》日前爆料，稱拜登父子在烏克蘭涉嫌貪腐交易，有電子郵件為證，但推特和臉書2大社群媒體懷疑該報導真實性，禁止用戶轉貼新聞連結，推特甚至封鎖《紐約郵報》官方帳號。轉推報導的白宮新聞秘書麥肯內尼的帳號，也遭直接封鎖，令共和黨火冒三丈，痛批推特和臉書的審查具黨派偏見，明顯偏袒拜登陣營，有干預大選之嫌，川普總統也發推文狂罵。

推特當時解釋，該篇報導內容包括了透過駭客手法取得的私人訊息，違反該公司不准「傳播駭客素材」規定，才阻止相關貼文在其平台傳播。

(中時 )