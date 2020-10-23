對於兩性之間的「都市傳說」，最廣為人知的莫過於女性「30歲如虎、40歲如狼」。如今根據1項長達15年的追蹤研究顯示，不少老一輩主張邁入中年的女性恐對男女間「情慾流動」喪失興趣，根本是種迷思。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，該研究針對3200名女性進行超過15年的追蹤調查。研究結果指出，「不論年齡多大，約4分之1的女性依舊性致盎然」，而「研究也證實，即使年齡愈來愈大，仍有相當高比例的女性仍然把性當作生命中重要的一部分，而這也並非少數特例」。

該研究發現，約28%的女性跟傳統看法吻合，在邁入中年時會對性的關心程度降低。然而，另外28%的女性則與此相反，不論40歲、50歲甚至是60歲，年齡並不能降低她們的「渴望」。

研究還主張，對女性來說，「和性伴侶溝通並確保性生活滿足而愉悅」，這和「年齡秘密」在女生心中占有同等重要性。此外，研究還發現擁有較高教育水平的女性，往往對「嘿咻」這件事呈現較高的「性趣」。整體而言，即使年齡較長，健康且人際關係良好的人仍會保持性行為。

史蒂芬妮‧富比恩(Stephanie Faubion)博士強調，高達4分之1的女性重視「為愛鼓掌」這件事，提醒醫療人員避免因患者年齡較大，而忽略她們對「亞當禁果」的需求。

CNN指出，儘管過去許多研究結果主張女性年齡的增長會讓她們喪失「性趣」；然一線的醫療人員卻打臉，認為這與他們在臨床上接觸患者所獲得的經驗相左。

(中時新聞網)