受到疫情影響，沒有境外旅客、也沒有陸客，高雄六合夜市生意冷冷清清。攤商表示，這是六合夜設立60年以來，生意最慘淡的一次。由於平常日沒有生意，已有約50攤乾脆不出來擺攤，只剩老店撐場面，港媒直擊，直言幾乎可說從路頭看到路尾。

根據香港媒體《中評社》報導，高雄六合夜市有60年歷史，曾評選為「最有魅力夜市」，是國際觀光客來台朝聖的景點。但因疫情影響，沒有國際觀光客，平日人潮也大減，全部175攤，約有50攤休息不擺攤，深夜11時也提早打烊。

攤商指出，沒有境外旅客生意，攤位生意只能做到全盛期5.5成，平常日可能剩1成。攤位看位置，過去最低也有1.5萬以上收入，現在1天可能賺不到1千元，連成本都不夠支出。

攤商表示，六合夜市有很多老店，就算生意不好，也會出來擺攤，老店是不會走的。臨時攤本來就是靠遊牧生活，沒有賺到租金成本，不會來擺攤很正常。由於平常日擺攤攤位較少，人潮少時，幾乎可說從路頭看到路尾。六合夜市連假人潮仍是塞滿滿，但平常日人潮較少，也是因為疫情因素沒有國際觀光客有關。

(中時新聞網)