11月7日首場邀請研究故宮文物數年的藝術史學者邱建一分享「二十八個字的故事 - 花氣薰人帖」。（誠品行旅提供）

11月14日國際NGO工作者褚士瑩學習野蠻生長。（誠品行旅提供）

人文套房化身藝文交流聚所，入住房客與名人作家近距離互動。（誠品行旅提供）

誠品行旅首度將作家講堂深入旅宿空間，於11月7日至12月25日期間的指定日期推出「誠品作家沙龍住房專案」，每晚7800元起，續住第2晚可享半價優惠，並於晚間8點至9點半邀請到藝術史學者邱建一、國際NGO工作者褚士瑩、建築學者李清志等各領域名人作家擔任嘉賓，與入住的旅人讀者近距離互動交流，凡入住即可獲贈誠品作家沙龍專屬紀念贈禮、作家簽名書及誠品作家沙龍邀請卡乙份，共享美好夜晚時光。

「誠品作家沙龍」將自11月7日起登場，陸續邀請到藝術史學者邱建一談故宮國寶藝術；國際NGO工作者褚士瑩談截然不同的人生規劃；建築學者暨廣播節目主持人李清志談東京建築；政大名譽教授吳靜吉分享創造力的激發與應用；此外還有文史工作者王浩一、古蹟修護研究者李乾朗、諮商心理師蘇絢慧等知名作家，都將在「誠品作家沙龍」帶來不同領域的交流。

文青可面對面與作家們交流、互動，是「誠品作家沙龍住房專案」的特店，特惠價每晚7800元起，入住3天2夜可享第2晚半價優惠，入住者可獲贈「誠品作家沙龍專屬紀念贈禮」、「作家簽名書」及「誠品作家沙龍邀請卡」各乙份，並可憑邀請卡與心儀的作家面對面，在充滿書卷氣息的「人文套房」，讓讀者與作家在此聚會談天。

(中時 )