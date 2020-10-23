人雖然起床，身體卻沒醒。一點小事就驚嚇不已。這時候，你所需要的可能只是晨跑。

晨跑、夜跑，你喜歡哪一種？

兩種跑步時段長久以來各有其擁護者。夏季炎熱，不少喜愛慢跑的人改成在傍晚、夜間跑步。不過，隨著氣溫退燒，早晨涼爽的時間變長，不妨開始晨跑，體會不同於夜跑的健康益處。

美國路跑教練坎妮漢 （Meghan Kennihan）說：「早晨運動能讓身體的運作迅速進入狀況，降低血壓，提升新陳代謝，使你在工作上更有生產力，或是提供你更多的精神陪伴孩子。」而跑步所獨有、使人運動完反而精力充沛的「跑者愉悅感（runner's high）」，更是其他運動所無可比擬。

不僅如此，晨跑還有許多意想不到的好處：

1.專注力更好

一早從睡眼惺忪的狀態下勉勵自己出門跑步，奇妙的事情發生了：你的腦袋頓時清醒，對周圍事物的敏銳度馬上提升，而且不會隨著運動結束消失。

《公共科學圖書館（PLos One）》期刊曾發表一篇研究指出，激烈的有氧運動，例如跑步，會使前額葉與枕葉的皮質活動變得活躍。前額葉主掌注意力和判斷能力，枕葉則是控制視覺功能，當這些區域變得活躍，人們的專注與觀察力會變得更好。

2.比較鎮定

每個人多少都會有心神不寧、焦躁不安的經驗，有時可能一點小事就受到驚嚇，或是在塞車的路上情緒失控，破口大罵。不過，美國心理學會（American Psychological Association）發現，有晨跑習慣的人比較沒有這些狀況，可能由於運動有助血清素（serotonin）的分泌，這些人的情緒大多比較和緩而不情緒化。

3.增進睡眠

沒有什麼比疲憊地上床，卻睜著眼等待進入夢鄉更挫折。失眠會令人隔天反應遲緩，身體處於「未開機」的狀態。美國西北大學的研究發現，規律的有氧運動可以增進睡眠品質，減輕失眠。心肺鍛鍊會使人充滿能量，在早晨進行如晨跑的運動，一整天的精神都會比較好，晚間也較容易入眠。

4.不易暴飲暴食

與其利用夜跑彌補一天的大吃大喝，晨跑似乎有抑制整天食慾的作用。英國羅浮堡大學（Loughborough University）曾針對女性進行跑步與卡路里攝取的研究，發現同樣在吃到飽餐廳用餐，吃東西前先跑步90分鐘的受試者，吃進去的總熱量比未跑步的女性少得多。因此，運動過後的人反而較不容易暴飲暴食。

此外，跑步之後若能吃進對的食物，可用來修補肌肉，使後續燃脂更有效率。

5.骨質更強健

和所有運動一樣，跑步能使骨骼強健，一早外出晨跑的人因為沐浴在陽光下，更能吸收到夜跑時所不能接收到的維生素D。每天曬約10～15分鐘的太陽，就可合成一天所需的維生素D，而不必擔心對身體有危害。

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(中時新聞網)