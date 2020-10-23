瑞穗天合國際觀光酒店「莊園溫馨家庭房」。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

瑞穗天合國際觀光酒店「格蘭尊爵別墅」。（瑞穗天合國際觀光酒店提供）

濕冷秋日，總是忍不住想泡熱乎乎的湯，為身體帶來暖意。坐落在花蓮瑞穗溫泉區的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至2020年12月30日推出「幸福瑞穗溫泉季 1泊3食住房專案」，入住充滿歐式風情的「莊園」指定房型和獨棟Villa的「格蘭別墅」區，雙人房平日1萬2500元起，包含活力早餐、精緻晚餐、美饌廣場輕食午間套餐及池畔酒吧Sake泡泡迎賓飲料；每間客房都有溫泉湯池，此外還可暢遊金色水樂園及免費使用三溫暖裸湯區，享受各式水療按摩池、烤箱、蒸氣室……等設施，讓人從累積已久的疲憊中獲得釋放。

「幸福瑞穗溫泉季 1泊3食住房專案」即日起至2020年12月30日開賣，可選擇入住「莊園」指定房型或頂級的獨棟Villa「格蘭別墅」區，暢遊酒店內的金色水樂園室內戶外108池，以及闔家體驗小旅人樂園、童趣屋、兒童超跑俱樂部、無限樂園、動感基地、電競室及跑跑甩尾車……等多項設施，館內設施老少咸宜；專案每房還贈送池畔酒吧Sake泡泡迎賓飲料，可享用日式汽水、日系沙瓦、進口啤酒、日韓小點等，享受度假時光。

因泉質與日本3大古湯之1的「有馬溫泉」相似，富含鐵質、遇空氣即在水面結成淡黃色結晶「溫泉花」、又稱「黃金湯」。瑞穗溫泉區於2019年獲交通部觀光局頒發「金泉獎」，此區的泉水質地氣味與硫磺泉相異，並無硫磺的氣味，泡黃金湯後皮膚更覺滑溜。

除了瑞穗馳名的黃金湯外，瑞穗天合國際觀光酒店為了打造奢華頂級服務，規劃之初就引進了國際知名Spa品牌悅榕集團（Banyan Tree Group）旗下悅椿Spa（Angsana Spa），結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身、心、靈，療程配套也依男女提供不同的客製化服務，讓人全然沉浸於悠閒的氛圍之中，11間包廂可供單人或雙人同時進行Spa療程，房客還可享60分鐘以上療程8.5折優惠。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「瑞穗溫泉迄今已有百年歷史，瑞穗天合國際觀光酒店在規劃之初，就定調以『享溫泉 遊莊園』為酒店的發展主軸；酒店的溫泉汲取自地底泉脈再送至客房、金色水樂園戶外湯池，此次推出一泊三食住房專案，早餐、輕食午餐及晚餐在專案內一應俱全，輕鬆享受度假氛圍，期盼旅人來到花蓮，能細細體驗瑞穗黃金湯的美好，此專案預計能帶動整體住房率約一成。」

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(中時 )