近2 個月來中共在台海周邊多個海域連續舉行大規模軍事演習，讓共軍武力是否犯台成為台灣與國際高度關切的焦點。專家指出，共軍犯台必須克服大規模兩棲登陸的諸多問題才能成功，若從毛澤東與粟裕在1949年規劃的首個武力犯台方案中，可以看出共軍企圖克服兩棲登陸作戰的戰略思維與作法。雖然半世紀以來共軍各方面都有長足進步，當年首個渡海犯台方案在目前變動的現實環境中，對兩岸都極具參考價值。

共軍在與國軍的3大戰役(遼瀋、平津、徐蚌)全面獲勝後，毛澤東便開始籌畫解決台灣與其他海島的進攻方案。1949年3月中共中央發表《一定要解放台灣》的聲明，正式開啟武力統一的計劃，1949年6月毛澤東作出攻台作戰的實際部署，任命第三野戰軍主帥粟裕進行武力攻台的戰略謀劃與部署，隨後一年多時間內進行多方的準備。

毛澤東當時很清醒地認識到，攻打台灣不像在大陸作戰，必須先解決渡海作戰問題並認真對付美國的干預。1950年初大陸戰略形勢已完全底定，美國總統杜魯門發表聲明不干預台灣，也不捲入中國的內戰，還將台灣排除在戰略防線之外，如此更加堅定毛澤東攻台決心。

其實早在1949年5月劉少奇秘訪蘇聯時，就曾對史達林提出以蘇聯海空軍協助共軍攻台的請求，其中包括代訓中共千名空軍飛行員與數百後勤人員、出售戰機以及派兵協助作戰，史達林答應了所有需要的援助，唯一拒絕的是派兵參戰，因為他擔憂此舉會引發美國介入形成美蘇大戰，半年後毛澤東首訪莫斯科時再提此事也未獲史達林應允。中共只好以自行組建海空軍的方式，來建立掩護渡海作戰的部隊，如此一來時間就必須再往後延。

粟裕所做的初期攻台方案是以8個軍、分2梯隊進行攻台作戰，同時確定先佔領大陸沿海及澎湖等島嶼再進攻台灣本島。不料，1949年底粟裕進攻金門失利，決定增加攻台兵力至12個軍，總兵力約50萬人。此一兵力大約與當時台灣的國軍部隊數目相當，但當時共軍戰鬥意志高昂，粟裕與海軍司令蕭勁光會商後認為可行。但為了讓攻台更有把握，粟裕又再抽調其他野戰軍的4個軍補充做為預備隊，使可調派部隊總數至60幾萬人。

此時的關鍵在於掩護部隊渡海的海空軍力量是否充足，中共中央決定加速建立海空軍部隊，大規模向香港、英國訂購運輸艦與戰艦，並以從國軍接收而來的軍機與飛行員組建空軍，共約有百艘船艦與百餘架飛機，另外還新組建了一支約5千人的空降部隊。相對地，當時台灣的國軍的海空軍力量大約比共軍多1倍。

渡海登陸作戰需要大量船隻，粟裕估算，第一梯隊如以6萬人計算，需要登陸艇2000艘，而到1949年11月下旬，所徵集到的船隻僅600艘，後來加緊徵集與購置，到1950年3月勉強湊到1291條，但此時因裝備增加，需求量已經增加到2282條，為此攻台作戰的時間被迫推遲到1951年。

到1950年中，粟裕的作戰方案已大致成形，他準備從台灣島東西兩個方向進行夾擊，並以空降部隊深入後方，此時發現這樣的作戰方式會出現空降部隊數量不足的隱憂。如果這3種方向均同時進行登陸，只要有一方成功，便能對其它兩方形成重要助力。攻台作戰首批計劃以4個軍約20萬從4個方向登陸，另4個軍及後勤保障為第二、第三批，整個戰役預計傷亡人數10萬人，戰鬥時間15天左右。

正當共軍加緊攻台準備之際，1950年6月下旬韓戰爆發，美國參戰後還派遣美軍第7艦隊進入台灣海峽，並宣稱會阻止解放軍攻台。而在韓戰戰局逆轉、北韓部隊遭追擊到東北邊境時，毛澤東感受到明顯威脅，決定發起「抗美援朝志願軍」參加韓戰，所有戰爭兵力與資源轉進朝鮮半島。這場戰爭一打就打了3年，不只耗損了大量作戰資源，武力攻台的客觀條件亦已不復存在。韓戰結束後，美國對台海形勢的介入已成定局，毛澤東改口提出「和平解放台灣」的方針，當年所籌畫的攻台方案便束之高閣。至於方案是否曾於後來的1996台海危機與近期的形勢中再次被提上中共中央討論，恐怕要相當一段時間之後才能解密而公諸於眾了。

(中時新聞網)