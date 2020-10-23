在母親坂口良子的幫助下，坂口杏里也踏上演藝圈。(取自坂口杏里IG)

娛樂8點半》日本星二代坂口杏里，是已故資深女星坂口良子之女，她外型清純，當初頂著天然呆形象進入演藝圈，成為上遍各大節目的綜藝咖。然而她卻在母親過世後，開始流連於牛郎店，接著更一步步踏上賣淫之路，人生徹底崩壞。

坂口良子當年憑藉著在17歲小姐選拔大賽獲得優勝，以模特兒身分踏入演藝圈，自此她在演藝圈屹立不搖長達40年，曾演出《去吧，爱子》、《蒲公英》、《前略母亲》、《池中玄太80公里》、《犬神家族》等多部經典電視劇，形象良好深受觀眾喜愛。

坂口良子年輕貌美如花。(取自日網)

後來在坂口良子的幫助下，她與房地產公司董事前夫所生下的女兒坂口杏里也順利踏入演藝圈。雖然坂口杏里未能大紅大紫，但至少能養活自己，當時24歲的她，還戀上了大14歲的當紅諧星小峠英二，不過這段戀情最後以分手收場，隨著母親在2013年逝世，坂口杏里更如脫韁野馬般，沉迷在牛郎店中，不可自拔。

在坂口良子過世3年後，坂口杏里突然被媒體爆出將下海拍AV的消息，原因眾說紛紜，有人說她是沉迷整形，搞到自己破產，另有一說是她因為失戀沉迷牛郎店中，不僅敗光母親給她的遺產，還欠下龐大債務，搞得自己只能下海還債。

但不管怎樣，以「ANRI」轉戰AV界的坂口杏里，依舊沒有闖出像樣成績，在渾渾噩噩地當了2年的AV女優後，就以「想當個普通女孩」為由，宣布全面退出演藝與AV界。

2018年5月，為求溫飽的坂口杏里更爆出接受風俗店邀約，正式走上賣淫之路。店家也在網站公開坂口杏里陪睡價碼，分別為60分鐘7萬日幣(約1萬9台幣)、90分鐘11萬日幣(約3萬台幣)與120分鐘15萬日幣(約4萬台幣)。

昔日遙不可及的女明星，現在只要花錢就可一親芳澤，剛開始當然吸引不少尋芳客躍躍欲試，預約嘗鮮，甚至還有處男粉絲特地借錢，預約清晨優惠時段，想讓坂口杏里帶給他美好的初體驗。

不過這位處男粉絲最後則是花錢買了一肚子氣，火大向雜誌爆料坂口杏里不僅服務態度差，床技更差，遲到又滿身酒味不說，性愛過程不脫衣服，做到一半還睡著，最後還是自己打手槍結束這一回了，痛批坂口杏里全程應付了事，完全不值得10萬日幣這個價！

現年29歲的坂口杏里，至今仍在歡場打滾，不時在社群網站PO出於新宿歌舞伎町夜店陪酒照片。

(中時新聞網)