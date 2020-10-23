小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】彌補1197億虧損 台鐵票價喊漲

交通部台鐵局預估明年度將虧損32億4239萬元，連同以前年度累積虧損1197餘億元，台鐵說明，將全力推動資產活化，並研議合理票價調整；即將重新評估被擋下多年的調漲票價案。

【2】BTA對農民殺傷力 大於ECFA

開放美豬，能不能換到台美BTA，答案似越來越模糊。經濟部多次說開放美豬只是第一關，那麼接下來，如美方提出稻米開放、農產品關稅、基改食品進入校園午餐，我方必有反對聲浪，如何化解沒人知。還別提力挺我們的美國總統川普，連任之路挑戰大。這也難怪，面對重重變數，經濟部連蔡政府第二任期結束前可否上談判桌，也不敢作出保證。

【3】遭設局 朱利安尼鹹溼片流出

紐約前市長、美國總統川普的私人律師朱利安尼，近來在民主黨總統候選人拜登次子韓特的「地獄筆電」醜聞扮演重要角色，但他自己也正深陷同樣難堪的電影陷阱。

【4】華為衝擊浮現 相互開第一槍裁412人

美國制裁華為衝擊台廠浮上檯面！華為手機供應鏈的PCB廠相互公司訂單驟減，9月19日宣布台灣廠生產線全部停產後，昨（22日）啟動第一梯次大量解雇，首波資遣412人。隨著美國擴大制裁華為，以及華為手機因政治因素無法在台銷售，台廠受衝擊面是否陸續擴大，備受關注。

【5】一房難求 旅行業者搶推行程

阿妹9月底宣布將在台東跨年晚會免費開唱後，本就屬國旅熱門的台東更掀訂房熱潮，鄰近開唱地點「海濱公園」的市區飯店，包括台東桂田喜來登酒店、台東南豐鐵花棧、台東地景澤行館等各房型早已售罄，旅遊、飯店業者亦陸續推出專案，讓歌迷有機會與阿妹一起迎接2021。

(中時新聞網)