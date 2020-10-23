大陸「雙11」作為一年一度的電商盛會，如今在全年網路零售總額中占據越來越重要的地位，大陸各電商平台已加速備戰，今年包含京東、阿里巴巴與蘇寧易購等3家電商巨頭都先後宣布提前開跑。據了解，今年天貓「雙11」將從購物狂歡節升級為購物狂歡季，將整合促銷熱潮拉長為兩波；京東也宣布「2020京東11·11全球熱愛季」提前至10月21日開啟，一路舉辦到11月11日為期22天。

也因為電商平台的大量消費熱潮，也在每年不可避免的成為資金追逐的對象。從資本市場角度，天風證券建議重點關注本周預售數據表現及電商領域高景氣度帶來的投資機會，具體標的包括中概股阿里巴巴、京東、拼多多、唯品會；港股則是中國有贊、微盟集團；A股標的例如值得買、星期六、壹網壹創等。

據了解，大陸各家電商平台已準備好了福利，例如「2020京東11·11全球熱愛季」將從10月21日正式開啟，直到11月11日為期22天；蘇寧易購更早在9月28日宣布提前啟動「雙11」，先期投入50億元人民幣補貼搶跑。

加上今年天貓「雙11」從購物狂歡節升級為購物狂歡季，整合促銷熱潮拉長為兩波，第一波預售從10月21日至31日、大促日則為11月1至3日，重點扶持全網新品牌、新產品；第2波預售從從11月4日到10日，大促日為11日當天。透過大陸電商3巨頭的接連公告，意味「雙11」已經正式進入倒計時。

甚至連快遞業也提前加速因應，稍早本月14日，大陸14家快遞物流公司聯合宣布，將攜手天貓、菜鳥啟動2020年天貓「雙11」全球狂歡節的物流備戰，今年首次推出「預售極速達」，將部分預售商品提前配送到社區，消費者一旦支付尾款可立即收貨。

根據財聯社引述廣發證券郭鎮指出，疫情後「雙11」對拉動下半年的內需市場表現具有重要意義，預計今年第4季快遞行業將迎來業務量小旺季，並認為聚焦核心優勢有望讓順豐加速成長為大陸綜合物流龍頭，且建議重點關注如順豐控股，中通快遞、圓通速遞、韻達股份等個股。

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(中時新聞網)