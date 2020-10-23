美國國內近期有人鼓吹要重新在台灣駐軍，以威懾中國大陸。美國知名台海問題專家、布魯金斯學會高級研究員卜睿哲（Richard Bush）22日指出，如果美國重新在台駐軍，北京可能會感到巨大的壓力，要求與美國斷交，因為當年雙方建立外交關係的基本原則之一、美國從台灣撤軍被破壞了。

曾任美國在台協會（AIT）理事主席的卜睿哲22日出席戰略與國際研究中心（CSIS）舉行的「邁向更強勁美台關係報告發布」線上研討會。根據中評社，卜睿哲被問到美國重新在台灣駐軍的可能性與可行性問題時分析，這種想法會有幾個問題。首先，台灣軍隊要能夠堅持幾周甚至幾個月，美軍才能全面抵達，這對台灣軍隊而言不容易；其次，如果美國決定向台灣派兵，台灣或許會認為，「我們的任務結束了，美國將確保我們的安全，我們不需要在防務上花更多的錢，我們不需要提高後備力量等」。

卜睿哲強調，「如果美國現在決定向台灣部署軍隊，北京會感到巨大的壓力，要求中止或取消與美國的外交關係，因為我們破壞了雙方建立外交關係的基本原則之一」。

CSIS高級副總裁格林（Michael Green）表示，看不出美國在台灣設立軍事基地有多大用處。中國大陸對台灣的威脅大多是灰色地帶脅迫，而不是直接攻擊，對灰色地帶的最佳反應不是靠軍事部署，而是使用經貿、外交等手段。他指出，在灰色地帶的情形下，如果美國在戰略清晰度或在台灣設立軍事基地等問題上行動過快，不太可能得到其它國家的支持，美國單方面的行動，拋下親密的盟友，只會傷害美國。

(中時新聞網)