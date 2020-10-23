受到疫情影響，全球的宅男宅女愈來愈多，更有許多人在家辦公，不但讓電腦等硬體熱賣，必備的作業系統、設計等軟體也跟著狂銷。然而，許多人貪小便宜，不願花錢支持正版軟體，導致「ＸＸ破解」成了疫情下熱搜關鍵字，網路上一堆不肖人士因此賣起非法的「產品金鑰」，一套要價百萬的設計軟體，竟然只賣400元。

透過網路下載盜版破解軟體相當容易，但是在光華商場周邊仍有許多「大補帖」攤商存在。（圖／本刊攝影組）

此外，本刊直擊，在台北市「光華商場」周遭仍有攤商相當「守舊」，依然偷偷販售「大補帖」，一套軟體只賣800元，完全不尊重智慧財產權！

新冠疫情肆虐下，愈來愈多人轉為居家辦公，帶動筆電等３Ｃ相關硬體買氣，應用軟體的需求量也跟著大增，其中微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等雲端軟體都有五○○％至七○○％的成長。

「大補帖」攤商都會將目錄擺在桌上，囊括多數人會用的作業系統、辦公、剪片軟體，供顧客挑選。（圖／本刊採訪組）

根據Google搜尋趨勢顯示，三月初全台搜尋「Win10 破解」、「Office破解」兩個關鍵字的熱度，達到上半年的最高點，也顯示不少個人用戶貪小便宜，不願支持正版軟體。

大陸「淘寶網」甚至出現只要人民幣5元（約新台幣24元）的Windows作業系統金鑰。（圖／翻攝自淘寶網）

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(中時新聞網)