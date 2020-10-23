由於民眾下載破解軟體，不保證下載安裝及執行能夠成功，加上還有「木馬程式」（用來盜取個資的軟體）入侵風險，因此許多不肖人士看準「非法商機」，在拍賣網站賤價兜售開通軟體的序號，也就是所謂的「產品金鑰」。

舉例來說，幾乎每台電腦必備的「MicrosoftOffice」辦公軟體（全球用戶逾十五億），官方盒裝版售價為四千三百九十元，不過拍賣網站上，卻只要花七十元至四百元就能買到產品金鑰；有賣家還承諾「永久保固」，「若失效，可再索取新的產品金鑰。」

在拍賣網站上購買Windows 10金鑰後，賣家就會透過私訊將產品金鑰傳給買家。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

此外，全球超過十億人使用的Microsoft作業系統「Windows10」的產品金鑰，也在網路賣得嚇嚇叫。 正版「Windows 10」盒裝版售價為四千七百九十元，但在「蝦皮拍賣」販售的產品金鑰只要六十元至五百元，有賣家一個月就成交兩千多筆；「淘寶網」甚至只要五元人民幣（約新台幣二十四元）就能購入產品金鑰。

相比正版Windows 10（如圖）金鑰要價4千多元，未經授權的金鑰，不到100元就能買到。（圖／翻攝自微軟官網）

除了Microsoft是非法產品金鑰的受害者，許多專攻設計軟體的國際大廠，損失也相當慘重，例如德商「西門子」售價一百多萬元的設計軟體「NX Unigraphics」，在拍賣網站上只需要四百元，可說是比教材還便宜。

「NX Unigraphics」因功能完整且外掛程式齊全，是許多CAD工程師的愛用軟體，但正版要價高達100多萬元，拍賣網站上的盜版只需400元。（圖／翻攝自蝦皮拍賣）

曾經在網拍上購買盜版「NX Unigraphics」的王姓工程師表示，「學習使用軟體時，授課單位當然是使用正版軟體，有人回家為了練習，就會購買盜版軟體，總不可能自己花百萬元買正版軟體練習吧。」

「NX Unigraphics」因功能完整且外掛程式齊全，是許多CAD工程師的愛用軟體，但正版要價高達100多萬元，拍賣網站上的盜版只需400元。（圖／翻攝自NX Unigraphics官網）

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(中時新聞網)