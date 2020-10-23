Microsoft台灣ＯＥＭ業務部行銷副總經理張培蕾指出，目前市面上流通的非法Microsoft產品金鑰，大多都來自未經合法授權的外國網站，「這些金鑰大多屬於『隨機版』（ＯＥＭ，Original Equipment Manufacturer）或是大量授權給企業、教育單位的『授權版』（VL Key，Volume License Key），雖然能夠成功啟用，但在合約中是禁止對外販賣，Microsoft會不定期封鎖這些產品金鑰。被封鎖的產品金鑰將無法取得最新的更新，還可能會成為駭客及勒索軟體鎖定的目標。」

張培蕾呼籲，消費者若要避免成為非法產品金鑰的受害者，可透過微軟商店、聯強、展碁、捷元等合法授權的經銷商購買正版軟體。

本刊記者從「大補帖」攤商買來的「威力導演18」，安裝過程發現光碟內的檔案有缺失，根本無法使用。（圖／本刊採訪組）

非法的「產品金鑰」，宛如二十五年前氾濫的「大補帖」，然而，大補帖至今並未銷聲匿跡。本刊直擊，台北市八德路「光華商場」商圈一帶，仍有不肖攤商擺著軟體目錄，兜售「Microsoft Office」、「Windows 10」、「WindowsServer」、「AutoCAD」和「威力導演」等等大補帖，甚至連冷門的電子線路設計軟體都在其中。

本刊記者從「大補帖」攤商買來的「威力導演18」，安裝過程發現光碟內的檔案有缺失，根本無法使用。（圖／翻攝畫面）

「不管什麼軟體，一套就是八百元！」一名販售盜版軟體的攤商老闆向本刊記者推銷，本刊記者試著殺價說：「如果一次買下『Microsoft Office（Mac版）』和『威力導演』，能不能便宜一點？」攤商老闆最後同意「兩套一千二百元」，接著跑向一旁的柱子，小心地從一個收納盒中拿出兩片光碟，交貨時還掛保證說：「光碟裡都有安裝教學，有問題可以回來找我，我早上十點就在這邊了。」然而，本刊記者事後讀取光碟內容時，「威力導演」卻無法完整安裝，因此不能使用。

光華商場過去就是「大補帖」的大本營，許多人在購買電腦後，一定會去買幾片光碟回家「嘗鮮」。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)