「光華商場附近確實還有幾攤在賣大補帖，但那裡面的軟體，在網路上都找得到了，他們的成本價一片不到十元。」經營３Ｃ店舖長達三十年的「強哥」 ，一談起「大補帖」話匣子全開，「一九九○年，光碟機剛剛推出不久，遊戲、影片或應用程式都會用光碟燒起來。當時一個遊戲、軟體動輒要上千元，民眾購買電腦後，幾乎沒有多餘預算添購軟體，很多店家就把各式遊戲、軟體，私下燒錄進光碟兜售，就是俗稱的『大補帖』，未經授權當然是非法的。」

透過網路下載盜版破解軟體相當容易，但是在光華商場周邊仍有許多「大補帖」攤商存在。（圖／本刊攝影組）

強哥透露，「一片大補帖的光碟成本只要幾十元，一片卻能賣到八百元至一千元，根本就是暴利，所以幫派分子也加入，還找了很多中輟生在路上拉人強迫推銷。那時候有些店家光是賣大補帖，一天就能賺進二十多萬元；後來警方大力掃蕩，一口氣抄掉八成以上的非法光碟壓製廠，大家也就不敢太明目張膽地賣。」

「大補帖」攤商都會將目錄擺在桌上，囊括多數人會用的作業系統、辦公、剪片軟體，供顧客挑選。（圖／本刊採訪組）

不論是在網路兜售非法產品金鑰，或是在街邊販售大補帖，賣家不僅涉嫌侵犯智慧財產權，同時也違反《著作權法》第八十條之二的防盜拷措施條款。專責保護智慧財產權的保二總隊一名警官透露，「雖然常常接獲盜版檢舉，但智慧財產相關法令採『告訴乃論』（被害者須提出訴訟），即使警方通知被侵權的公司，但侵權對象不是企業的話，大多數都不會提告，且最後幾乎都會達成和解。」看來要根除盜版軟體，恐怕還有很長一段路要走。

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(中時新聞網)