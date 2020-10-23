路透社22日引用德國《經理人雜誌》（Manager Magazin）文章報導，德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）有意出售旗下業績不佳的品牌銳跑（Reebok），預計2021年3月前完成交易。

據《經理人雜誌》報導，大陸安踏體育與美國服飾巨擘威富集團（VF Corp.）皆有意買下銳跑。愛迪達婉拒回應此消息。

愛迪達2005年以38億美元買下美國品牌銳跑，希望與勁敵耐吉在美國本土一較高下。但銳跑業績表現不佳，今年第二季銷售額暴跌44％至2.28億歐元。

(工商 )