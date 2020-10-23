業績不佳 傳愛迪達有意出售銳跑 08:492020/10/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社22日引用德國《經理人雜誌》（Manager Magazin）文章報導，德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）有意出售旗下業績不佳的品牌銳跑（Reebok），預計2021年3月前完成交易。 據《經理人雜誌》報導，大陸安踏體育與美國服飾巨擘威富集團（VF Corp.）皆有意買下銳跑。愛迪達婉拒回應此消息。 愛迪達2005年以38億美元買下美國品牌銳跑，希望與勁敵耐吉在美國本土一較高下。但銳跑業績表現不佳，今年第二季銷售額暴跌44％至2.28億歐元。 (工商 ) #銳跑 #愛迪達 #業績 #德國 #經理人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科創板Q3業績4成報喜 十四五利多 04:102020/10/23 產業財經 華城攻二大領域 業績成長新引擎 04:102020/10/23 證券．權證 照顧浪浪32年 做到倒下為止 04:102020/10/23 地方新聞 30萬字寫張愛玲 魏可風《謫花》成遺作 04:102020/10/23 藝文副刊 專家傳真－晶圓代工景氣能見度輪廓仍清晰 04:102020/10/23 專題周報 姚愛寗摑邱志宇 巴掌甩愛意 時尚照率性 04:102020/10/23 時尚消費 《電子零件》台達電29日法說 Q4業績估勝去年同期 17:382020/10/22 財經 i12新機開賣 11檔紅蘋果抗跌 04:102020/10/23 證券．權證 中衛聯名口罩太可愛 木村拓哉愛女：捨不得丟掉 08:002020/10/23 生活 義守大學30年校慶 發起捐款助學 04:102020/10/23 產業特刊 財經熱門新聞 衰爆！存股這2檔被吃掉股息 老手神回1招跟著劉大俠買 - 財經 最強媳婦無力回天 大同被外人搶走 股價狂噴漲停 - 財經 人潮回來了！蘋果iPhone12開賣 6年來最熱烈 - 財經 百萬軟體賤賣四百4／賣盜版日進20萬 黑道也來搶食 - 財經 特斯拉概念股 憂喜參半 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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