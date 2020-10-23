瑞德西韋（Remdesivir）

吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc）周四說，美國食品暨藥物管理局（FDA）已批准瑞德西韋（Remdesivir）用來治療新冠肺炎，使它率先成為用來治療這種致命疾病的新藥，並可望在10月底滿足全球需求。

綜合外電22日報導，瑞德西韋在美國將以「維克樂利」（Veklury）的品牌名銷售，用以治療12歲和12歲以上，體重至少達40公斤，需要入院治療的病患使用。先前FDA曾緊急授權，用瑞德西韋來治療新冠肺炎，它也是美國總統川普染疫後使用的藥物之一。

不過，吉立亞醫藥在聲明中說，「維克樂利」只能在醫院，或是能提供醫院等級醫療照護的醫療院所使用。

本月稍早世界衛生組織（WHO）資助的全球研究顯示，這款藥物無助於病患生存，或甚至加速康復。不過，美國研究顯示，對某些病患來說，它能縮短約1/3的康復時間。吉立亞發表在「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）的研究指出，它將住院病患的平均復原時間從15天縮短為約11天。

(中時新聞網)