潘瑋柏到太太IG留言。（圖／翻攝自lunaaay__ IG）

潘瑋柏否認準備離婚等不實傳聞。（圖／中時資料照片）

在 Instagram 查看這則貼文 牛肉面～～ @ lunaaay__ 分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 1:05 張貼

天王潘瑋柏3個月前突然宣布終結黃金單身漢身分，和大陸「最美空姐」Luna（宣云）結婚，但王思聰一句話，引來網上熱議天王嫂訓練班的傳聞，有網友甚至稱潘瑋柏跟老婆準備離婚。昨(22日)Luna在IG曬廚藝，親手煮了碗牛肉麵，引來潘瑋柏首度在太太IG留言，寫下：「好吃」二字，證明夫妻感情依舊甜蜜。

潘瑋柏今年7月曬照宣布與Luna結婚，引來大陸前首富子王思聰在朋友圈寫下：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網友瘋傳有「天王嫂訓練營」的存在，連天王郭富城的愛妻方媛也被拖下水，低調以「清者自清」否認，郭富城也力挺太太。

後來有大陸網友發文，稱「深夜爆料，Amy姐的第二位大將夫婦要離婚了」，暗指Luna懷孕，但兩人仍決定離婚，「前空姐老公已經在移轉財產了，轉移完畢就會離婚」，而潘瑋柏透過華納音樂回應：「有點過份了，不再回應不實的謠言了」，再三強調都是不實傳聞。

潘瑋柏婚後昨首度在Luna的IG留言，寫下「好吃」二字，稱讚太太煮牛肉麵的手藝，也親證兩人關係無異，懶理外界閒言閒語，其他網友回應：「那你吃了幾碗呀？」、「被撒了一臉狗糧」、「看到這一幕，終於可以安心的祝福了！加油！」、「肉給潘嫂你喝湯，注意保持身材」。

(中時新聞網)