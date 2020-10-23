中租-KY(5871)受惠下半年業務動能增溫，配合整體成本費用率控制得宜，2020年9月、第三季、前三季獲利分別年增21.05％、16.15％、7.79％，全數改寫新高紀錄。公司對下半年營運展望樂觀，預期全年應收帳款成長5～10％目標可順利達成。

中租公告9月自結合併營收52.44億元，月增3.03％、年增2.37％，創歷史第3高。歸屬母公司稅後淨利15.19億元，月增0.71％、年增達21.05％，改寫歷史新高。每股盈餘（EPS）1.1元，優於8月1.09元及去年同期追溯調整後的約0.91元。

合計中租第三季合併營收153.58億元，季增7.41％、年增0.48％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利44.87億元，季增達13.13％、年增達16.15％，改寫歷史新高。

每股盈餘3.25元，優於第二季2.87元及去年同期追溯調整後的約2.8元，亦創歷史新高。

累計中租前三季合併營收435.99億元、年增1.98％，歸屬母公司稅後淨利123.76億元、年增7.79％，每股盈餘8.96元，三者齊創同期新高。觀察主要營運地區獲利狀況，以台灣年增21％最強、東協年增20％居次、中國大陸年增10％。

中租董事長陳鳳龍先前表示，雖然新冠肺炎疫情不確定性仍在，但台灣、中國大陸及除菲律賓外東協地區疫情均可控，業務恢復正常。由於下半年為融資業務旺季，預期業務動能可望轉強，全年應收帳款維持成長5～10％目標不變，有望朝達10％區間高標努力。

(時報資訊)