捷泰(6165)在收購「浪Live」直播之後，9月營收開始顯現併購後的效益，接下來將持續進行多項併購計畫，2021年營收及獲利希望突破史上新高。目前公司營收幾乎來自於直播業務，捷泰未來計畫更名為「浪傳媒」，並將改掛類股，由於上市公司沒有文創股，可能改掛其他類股或資訊服務類股，但確定是首家直播平台掛牌上市公司。

捷泰已經沒有連接器相關業務，主要以「浪Live」業務為主，其中，又分為四大塊：直播、遊戲、聲播及網紅。當中直播是營收重要來源，「浪Live」從2016年底開台，目前平均每天約400～500萬元，甚至有好幾天突破千萬元，10月營收有機會比9月更好，再創新高，主要直播有季節性，這個月節慶假日多，預期未來每月1.6億元會是直播的基本盤。

目前主播人數有6000人，分為三種：第一是官方簽約專屬主播，通常合約1到2年，公司會協助設定很多活動及比賽讓直播主參加；第二種是跟經紀公司簽約；第三就是素人開播，平台與直播主營收通常為五五拆帳。

在遊戲方面，剛剛投資暴龍，主要模式是遊戲電玩陪玩，由於基期低，每個月營收翻倍成長。聲播類似廣播電台，很多不敢露臉的直播主，透過聲音互動，吸引很多網紅加入。

捷泰預計今年第4季處分新北市三重的不動產，處分利益會在第4季實現；明年第1季處分大陸蘇州兩塊不動產，在股本不膨脹前提下，先把資產變活水，希望取得更充裕的現金，透過年底及明年第1季等多個併購案，擴大公司營運規模。

(時報資訊)