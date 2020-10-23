康友-KY涉嫌財報不實案使外界關注簽證會計師查核責任，為強化會計師事務所品質管制責任，提升會計師查核簽證品質，金管會宣布修正「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」部分條文，強化落實3大面向，將於近期發布。

金管會表示，先前已邀集會計師業者召開座談會，對於提升審計品質的重要性、強化審計監理效能已達成共識。此次修正主要在於強化會計師工作經驗及進修規定、強化會計師事務所建立品質管制制度責任，以及落實會計師異動監理。

針對將申請辦理簽證公發公司財報業務的會計師，金管會將應具備工作經歷自3年提高至5年，並限於執行或協助執行財報簽證工作。考量簽證會計師獨立性、簽證案件品質管制複核需求，將具備上開經歷的人數提高至3人。

此外，針對會計師事務所申請辦理簽證公發公司財報業務的會計師，金管會將近1年的進修時數，由至少應達20小時提高為40小時。同時，明訂會計師事務所應建立品管制度，並將未訂定或未有效執行品管制度，列為不核准申請辦理公發公司財報查核簽證業務事由。

最後，配合實務運作及監理需要，金管會落實會計師異動監理，明定經核准辦理公發公司財報查核簽證業務的會計師事務所，若新增會計師辦理該業務，應向金管會申請核准，獲准辦理的會計師若退出事務所，事務所應於期限內向金管會申報、由金管會廢止其核准。

(時報資訊)