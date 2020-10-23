新北市一位卞姓女子去年使用熊貓外送一碗麻油雞，卞女敷著面膜下樓拿著千元鈔要黃姓外送員找零，當黃男告知「零錢不夠」，卞女卻情緒失控對著他拳打腳踢。最後雙雙互控傷害，日前法院認黃男屬正當防衛，判無罪。

據了解，此事件發生於2019年12月4日，卞女透過美食外送「FOODPANDA」訂購樂華夜市內的麻油雞，她當時敷著面膜下樓取餐並拿出千元鈔票付帳，而湊巧外送員身上零錢不夠，沒辦法找開，並向客人告知「剛好零錢都找完了，您可以取消訂單」

卞女卻十分不諒解，不停的碎念，甚至因為外送員說可以取消訂單而激起怒氣，卞女在電梯中火爆對外送員狂毆猛踹，還一把搶過他手上的麻油雞，直接把熱湯往外送員身上砸，還伸腳攻擊他的下體，暴力的行徑全被電梯監視器畫面錄下。

外送員步出電梯後隨即報警，警訊時，卞女指控，外送員也對他動粗，不僅揉皺她的鈔票，也把她的眼鏡扯下來並踩爛。雙雙互控傷害，警方也依法將兩人互告案件函送法辦。

新北地院勘驗電梯監視器畫面，認定是卞女先動粗，眼鏡則是她在拿下面膜時自己扯掉的，狠打臉其說法。並認定黃姓外送員為正當防衛，未有不當之處，判黃男無罪。全案可上訴。

(中時新聞網)