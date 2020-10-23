今晨桃園茶改場出現17.3度，寫下入秋以來低溫紀錄；淡水18.6度。今受颱風環流影響，北部、東部有短暫雨，中南部山區也有降雨機會，雨勢下半天起趨緩。明持續受東北風影響，局部地區清晨低溫下探16度，比今天更冷！

今天是農曆24節氣的「霜降」，進入秋季後，暑氣逐漸消退，在夜晚和清晨，地面水蒸氣遇冷凝結成珠，要是遇到更冷的空氣就會結霜，故稱「霜降」。傳統上這一天過後，就要準備進入冬天了。

今晨低溫出現在桃園茶改場（自動測站），僅17.3度；淡水（18.6度）有人工觀測，較具參考價值。氣象局今解除大雨特報，代表降雨趨緩，不過受沙德爾颱風外圍環流影響，北部、東部仍有陣雨，中南部山區也有短暫雨。

整體水氣今天下半天起逐漸減少，天氣轉乾涼。本周末清晨受「輻射冷卻效應」影響，低溫約17、18度，甚至下探16度，民眾可以開始把禦寒外套、棉被等冬季配備拿出來了。

沙德爾已增強為中度颱風，朝海南島附近移動。另菲律賓東方海域也有低壓帶正在發展，未來有機會形成颱風，不排除循沙德爾路徑，通過呂宋島後進入南海，有待觀察。

今東北風偏強，氣象局發布陸上強風特報，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖，易有9至11級強陣風，沿海及鄰近海域有較大風浪。

(中時新聞網)