宏達電(2498)創辦人同時也是現任董事長及執行長王雪紅，獲國際延展實境研究院(The Academy of International Extended Reality，以下簡稱AIXR)頒發「Accenture虛擬實境終身成就獎」(Accenture VR Lifetime Achievement Award)，王雪紅認為，目前仍是VR科技的探索時期，VR絕對是開啟美好未來的關鍵，也使得人與人之間產生同理心，有鑑於此，王雪紅截至目前為止也投入數百萬美元於VIVE 相關策略性的計畫中。

王雪紅表示，VR產業正處於很令人興奮的時刻，因為目前仍是虛擬實境科技的探索時期，每一天都有新的應用內容產生，許多人、企業、學校與博物館等機構都相當期待虛擬實境科技無窮的潛力，並且將虛擬實境運用在共同協作、訓練、教育、醫療、藝術文化甚至是全球環境永續性經營的探索等領域，VR真的是開啟美好未來的關鍵。

王雪紅進一步表示，虛擬實境科技很顯著地能讓人們產生同理心，這將對社會帶來許多益處，如增進人與人之間的理解，或讓人們更了解環境永續經營的重大挑戰，進而對社會整體產生正面影響並拉近人與人之間的距離。

看好VR產業發展性可期，王雪紅也投注了數百萬美元於VIVE Arts、VIVE Originals及VR for Impact等具策略性的計畫中，讓更多人在人文藝術、博物館與美術館、電影及全球環境永續經營議題等領域裡看見虛擬實境所帶來的益處。

各界除肯定王雪紅具有發展虛擬實境的遠見外，還掌握到沉浸式虛擬實境所擁有改變遊戲規則的潛力，更進一步建立全面虛擬實境生態圈來驅動消費者與企業用戶使用虛擬實境。宏達電於2015年與Valve進行策略性合作，成功地將消費者端的虛擬實境系統帶進全球市場，這個系統以具備房間規模移動的特性與雷射般精準的追蹤性能著稱，宏達電也持續擴張玩家在虛擬實境中能進行的動作，改善視覺的呈現，提升操控性能，優化人體工學，並為更高的回饋精準度開發眼球追蹤技術，HTC在以上各種高階設備的精進與改良，持續為虛擬實境產業設立新的標準。隨著企業將虛擬實境應用在訓練、協作、行銷及研發，更進一步應用於生理與心理的健康照護、教育、安全、藝術文化等種種領域，虛擬實境已滲透到人們生活的各個層面。

(時報資訊)