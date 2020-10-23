全台最大型的公部門招商案，也是鐵道局三大旗艦招商計畫之一的台中烏日的三鐵共構站區前第一排的完整街廓，土地面積4萬8085坪70年地上權案即將招商，預計將在10月30日於舉辦招商說明會。

台中高鐵站前第一排的完整街廓地上權，土地面積48,085坪，土地使用分區為車站專用區，全案最大總樓地板面積達14萬坪，可規劃園區型的複合式開發案，包含Outlet、百貨商場、飯店、辦公大樓、休閒娛樂等功能，並透過高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共構優勢，掌握中台灣軌道經濟商機。

本招商案由交通部鐵道局委由外商仲介第一太平戴維斯負責，擔任招商顧問的戴廣平協理表示，本案為70年地上權案，前4年不收取權利金，並可採分期開發。

本招商案基地正臨高鐵臺中烏日站、台鐵新烏日車站以及台中捷運綠線G17站，是中部地區唯一三鐵共構站區，其中高鐵臺中站，更是全台旅運量最二名的車站，每日進出人次高達6萬人次，旅運量持續上升中；捷運綠線G17站則為台中市第一條捷運線的起站，全線預計於2020年底通車，未來將可串聯台中市區的人潮與商機。

(時報資訊)