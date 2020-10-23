中華電(2412)布局5G不僅拚用戶成長，更期許做到集團資源聯手跨域結盟，也因此，在這數位有聲內容風起之時，推出《i聽聽》，成為第一個投入綜合性有聲內容市場的電信業者，期望藉由提升數位內容價值，養成用戶小額付款商業模式，讓整體生態健全走向良性循環，打造聽眾、播客與平台的三贏。

中華電今年聯手旗下子公司智趣王數位科技共同投入新服務《i聽聽》，智趣王數位科技總經理單淑娟表示，《i聽聽》分為聽書、聽節目、聽新聞三大單元，內容涵蓋0～99歲，以《i聽聽》用戶為例，聽節目(就是Podcast)收聽佔比最高，打破時間與空間限制，只要透過隨身手機、平板等載具，就能點播收聽聲音節目，音頻種類多元。

單淑娟表示，在中華電支持下打造《i聽聽》，為國人量身打造臺灣第一綜合性音頻平台。平台有兩項重點：一是客製化，如果有用過Apple Podcast的聽眾或播客的人都知道，其內容推薦機制對於剛加入的創作者不算有利，而官方演算法的計算機制更是霧裡看花，聽眾也常常找不到合適的內容。對此《i聽聽》排除這項困境，在平台中建構類別同時打破類別，《i聽聽》APP中設置有主題推薦、個人化推薦與排行榜，用看得懂的分類、看得見的邏輯，讓聽眾隨心所欲獲得想要的內容，讓數位內容聽覺體驗，能夠更快速的融入國人生活中，這一點是中華電與智趣王打造這項服務的重點精神。

單淑娟最後也提到商業模式建立，觀察國內有聲內容產業市場，目前有聲書多半採類似電子書單書購買模式，而Podcast領域，部分播客採取節目中置入音頻廣告獲得收入，知名網紅甚至可獲得聽眾或企業主的贊助，但對於絕大多數播客而言，國內其實尚未建立一套讓創作者穩定賺錢商業模式。

對於此現況，中華電期望以電信用戶加值服務模式，為聽眾與播客打造雙贏的付費模式。其實近幾年，知識付費觀念已逐漸在臺灣成形，無論是影視、音樂、互動童書、線上課程、文章訂閱等，都逐漸顯示國人為內容付費的意願，中華電希望藉由《i聽聽》的推出率先帶領綜合性有聲內容走入付費訂閱模式，打造聽眾、播客與平台三贏的付費模式。

(時報資訊)