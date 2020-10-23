前高雄市長韓國瑜被罷免後，高雄市議員黃捷、陳致中等人隨即遭發起連署罷免，中選會證實，4名議員罷免案第一階段連署達標。對此，挺韓大將陳清茂表示，沒看過像高閔琳這樣人緣太好的，罷免總部開張第一天，竟然就達標了！

中選會19日的書面報告顯示，桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳和陳致中等4項地方民意代表罷免案，目前已完成第一階段提案門檻，而王浩宇罷免案已完成第二階段連署書，目前中選會查對名冊中。其中，高閔琳罷免案於9月25日完成第一段連署，將函請領銜人向中選會領取連署人名冊格式。

對此，陳清茂接受港媒《中評網》採訪時表示，沒看過像高閔琳這樣「人緣太好」的，總部開張第一天，第一階段門檻就馬上達到1915份。陳清茂認為，高閔琳因為過去有前高雄市長陳菊力挺，所以給人感覺姿態較高，連淺綠都有感。外加高閔琳的服務團隊在高雄的風評，很多人心理有數。

此外，前高雄市長韓國瑜擔任市長期間跑去選總統，但高閔琳不也在擔任高雄市議員期間跑去選民進黨市黨部主委，這讓很多淺綠也看不下去，認為高閔琳雙重標準。

對於罷免案第一階段連署達標，高閔琳表示，會接納不同意見、接受檢驗，自認擔任議員期間非常認真，至於是否為報復性罷免已非重點。據《選罷法》規定，罷免第三選區（岡山、永安、彌陀、梓官、橋頭）市議員高閔琳第一階段提案連署需1%連署（1915份）、第二階段需10%（19144份）、第三階段投票需25%（47860票）。

(中時新聞網)