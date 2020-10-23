美國總統大選總統候選人終場辯論直播。

美國總統大選總統候選人終場辯論直播。

（不斷更新）

9:46拜登說，北韓，中國大陸和俄羅斯的領導人是「惡棍」，並說川普「欣然擁抱」他們。

9：40談及競選團隊的經費問題時，川普淡化自己團隊經費不足的問題，強調團隊有很多錢，甚至膨風募集的經費可以輾壓拜登的紀錄，「我們不需要錢，我們有很多錢。」

川普甚至自誇2016年用希拉蕊所募集的「極小部分」金額就打敗希拉蕊。

CNN指出，拜登9月募款金額達3.83億美元，川普陣營募款金額為2.47億美元，拜登吸金力遠勝川普1.35億美元。

9:38有關國安問題的辯論陷入外國政治影響力的爭辯。「我從沒自俄羅斯拿一分錢，我沒從俄羅斯拿任何錢，」川普說，可是拜登家卻因為俄羅斯寡頭而大富。

川普強調，誰也沒像他對俄羅斯那樣強硬，他話鋒一轉，把矛頭指向拜登說：「他們給你很多錢，可能還在給吧！」

9:28談到美國國家安全時，川普和拜登都直指對方有利益衝突問題，無法保護國家安全。川普說，拜登擔任副總統時，他的次子杭特販賣人脈，帶烏克蘭人進白宮。而拜登則強調，川普在中國大陸有秘密帳戶。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，川普在大陸有秘密帳戶，近20年來，付給北京的稅可能比付給美國的還多。

川普指拜登的兒子也和中國大陸有關係，但拜登說，唯一在大陸獲利的，就是「這傢伙」。

9:20川普說，他願意為新冠肺炎負全責，但那不是他的錯，病毒又不是來自美國，「那是中國的錯」。

「我們正學著和這病毒共存，」川普說，「我們不能像喬（拜登）一樣，把自己鎖在地下室……大家不能那麼做。」

9:05拜登批評川普抗擊新冠亂了章法，但川普反唇相譏，說拜登除了躲在地下室外，也沒做甚麼，可是他是美國總統，不能這樣做。接著川普將矛頭指向中國大陸，說北京隱瞞了疫情。

川普說，拜登批評他因為新冠肺炎疫情，禁止中國大陸旅客進入美國是「仇外」。但拜登辯稱，川普的確是仇外，但並不是因為他禁止來自中國的旅客入境。

9:00辯論一開始，川普就強調自身抗擊新冠肺炎疫情的成就，說各州的疫情已有好轉，尖峰已經過去，疫苗也會在幾個星期內出現。此外，川普強調，雖然他本身罹患新冠肺炎，但藉由美國最好的醫療，打敗了這疾病。

然而，拜登說，美國已有超過20萬人喪生，但川普還是沒有完善的計畫，甚至不要求戴口罩。而他將接手，為美國抗擊疫情提出周全的計畫。

美國總統川普和民主黨對手拜登選前最後一場辯論在美東時間晚上9點（台北時間上午9點）登場。這位白宮主人在多數全國民調，還有決戰州民調都落後的狀況下，周四的終辯成了他翻身的最後良機。

綜合外電報導，由於在雙方首場激辯中，川普插嘴超過70次，而拜登不斷反擊，使辯論陷入混亂。後來美國總統辯論委員會（CPD）決定改變規則，採取空前的管制措施，在候選人回答問題時，會把對方的麥克風靜音兩分鐘。

而在這場為時90分鐘，中場沒有休息時間的辯論中，雙方將就「抗擊新冠肺炎」、「美國家庭」、「美國種族」、「氣候變遷」，「國家安全」與「領導能力」等6項議題發表意見。

CNN新聞網指出，值得關注的是，川普會遵守新規則嗎?辯論委員會這次有「靜音按鈕」的殺手鐧，只要候選人一違規，就會被靜音。

川普的競選團隊暗示，隨著時間拉長，拜登會喃喃自語，把自己陷入困境。無論這是否真實，但事實顯示，川普缺乏自制力，要是他試圖插嘴，聲音還是會從拜登的麥克風傳出來。

而川普對女性辯論主持人有進行性別歧視言語攻擊的前科，由於對新規則超級不爽，一般認為，他可能會發洩在辯論主持人美國國家廣播公司（NBC）主播葳兒克（Kristen Welker）身上。

(中時新聞網)