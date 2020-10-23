小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(23日）財經重點。

【1】i12新機開賣 11檔紅蘋果抗跌

台股22日受美紓困法案、總統大選影響，市場觀望氣氛濃厚。然蘋概家族於iPhone12新機開賣前夕，多檔概念股殺出萬綠叢中一點紅，保護元件廠聚鼎（6224）9月營收成績亮眼，股價大漲6.01％。光學廠玉晶光（3406）股價連二紅，「紅蘋果」扮演市場多頭指標。

【2】宏碁強化非PC新事業 陳俊聖：台灣不能只有台積電

宏碁受惠疫情商機、今年PC業務強勁增長，但整體PC產業也因此陷入嚴重供不應求的情況。宏碁董事長暨執行長陳俊聖22日指出，在市況未有新變動下，預期供需失衡暫仍無解，而宏碁在努力拚出貨銷售之際，也持續強化非PC的新事業動能，就像台灣不能只有台積電一樣，多元發展好過一枝獨秀。

【3】銀行第3季新房貸放款 創單季紀錄

近期房市過熱議題持續發燒，根據中央銀行公布的9月五大銀行新承作房貸達553.46億元，已連續四個月均超過500億元，尤其第三季有民俗月干擾，一向是每年的淡季，但今年卻是淡季不淡，當季總合新增房貸高達1,675.89億元，創歷史單季新高紀錄，季增亦達14.73％，過熱的房市也引起央行高度的關注。

【4】20億→6千萬美元 聯電美營業秘密案 有望輕罰

晶圓代工廠聯電22日公告，就美國司法部與聯電等被告間營業秘密刑事案件提出建議量刑書狀，請求法院處以較輕的罪名及罰金6,000萬美元（約折合新台幣17.33億元），此解決方案尚待法院核准。法人預期，此刑事案件若順利獲得法院核准結案，罰金金額明顯低於市場預期的10～20億美元以上，對聯電營運影響不大，先前的壓力也將消解。

【5】高盛涉一馬案 港開天價罰單

高盛捲入馬來西亞一馬發展公司弊案多時，香港證監會22日宣布，高盛亞洲因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，讓一馬公司2012年及2013年透過三次債券發行籌得的65億美元中，有26億美元被挪用，該會將對高盛罰款3.5億美元。此為香港證監會歷來最大的罰單。

(中時新聞網)