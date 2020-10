台灣疾管署與多位畫家合作推出「疾病擬人」的防治文宣,竞意外紅到國外去,昨擁有4200多萬粉絲的臉書專頁9GAG轉發一系列的照片,吸引各界討論,不少人讚嘆,這些病毒太誘人了,別讓我愛上「他們」,許多台灣網友更忍不住驕傲喊「台灣 NO.1」,文化輸出成功。

擁有4200多萬名粉絲的臉書粉專9GAG,昨晚發文分享一系列的「防治文宣」,是台灣疾管署與多位本土畫家合作,而疾病擬人化後,風格迥異又吸睛,也讓9GAG忍不住讚嘆「Why are they so attractive?(為什麼他們這麼地誘人?)」

轉發的文中介紹了「21種疾病」,包括目前席捲全球的新冠病毒,以及茲卡病毒、中東呼吸症候群冠狀病毒、狂犬病、登革熱、日本腦炎、梅毒、腸病毒和登革熱等。這些病毒皆以俊男美女的方式呈現,讓原先死板的衛教資訊變得鮮活,相當吸睛。

而照片也掀起各界網友討論,「不!別讓我愛上病毒」、「這所有的病毒都讓我性慾高漲」、「梅毒也太性感了」、「美又有致命吸引力的疾病。」但也有人不解地說,為何要將這些疾病弄得如此吸引人?到底是在想什麼?想要招攬更多感染者嗎?」

許多台灣網友也驕傲高喊「台灣 NO.1」」,「世界上最棒的疾病管制署(The Best CDC in the world.)」、「文化輸出成功」、「台灣不是問題,台灣是解答阿」。

(中時新聞網)