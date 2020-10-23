台灣疾管署與多位畫家合作推出「疾病擬人」的防治文宣，竞意外紅到國外去，昨擁有4200多萬粉絲的臉書專頁9GAG轉發一系列的照片，吸引各界討論，不少人讚嘆，這些病毒太誘人了，別讓我愛上「他們」，許多台灣網友更忍不住驕傲喊「台灣 NO.1」，文化輸出成功。

擁有4200多萬名粉絲的臉書粉專9GAG，昨晚發文分享一系列的「防治文宣」，是台灣疾管署與多位本土畫家合作，而疾病擬人化後，風格迥異又吸睛，也讓9GAG忍不住讚嘆「Why are they so attractive?（為什麼他們這麼地誘人？）」

台灣疾管署與本土畫家「蚩尤」合作，推出一系列「疾病擬人」的防治文宣，而國外知名的粉專9GAG昨則轉發網友的投稿，分享此防治文宣，疾病擬人的絕美畫風讓他忍不住讚嘆「Why are they so attractive?（為什麼這些病毒都如此地誘人？）」

轉發的文中介紹了「21種疾病」，包括目前席捲全球的新冠病毒，以及茲卡病毒、中東呼吸症候群冠狀病毒、狂犬病、登革熱、日本腦炎、梅毒、腸病毒和登革熱等。這些病毒皆以俊男美女的方式呈現，讓原先死板的衛教資訊變得鮮活，相當吸睛。

而照片也掀起各界網友討論，「不！別讓我愛上病毒」、「這所有的病毒都讓我性慾高漲」、「梅毒也太性感了」、「美又有致命吸引力的疾病。」但也有人不解地說，為何要將這些疾病弄得如此吸引人？到底是在想什麼？想要招攬更多感染者嗎？」

許多台灣網友也驕傲高喊「台灣 NO.1」」，「世界上最棒的疾病管制署（The Best CDC in the world.）」、「文化輸出成功」、「台灣不是問題，台灣是解答阿」。

(中時新聞網)