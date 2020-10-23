債券市場利率走低，吸引企業發行公司債籌措長期資金，根據櫃檯買賣中心統計，截至10月20日止，轉換公司債及普通公司債發行金額分別達442億元及5816億元，年成長分別為47%及99%。

受到新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮影響，今年債券市場利率走低，企業亦紛紛趁市場低利環境籌措長期資金，讓今年債券市場發行量衝高，根據櫃買中心統計，截至10月20日止，轉換公司債發行金額為442億元，較去年同期成長47%，普通公司債呈現近倍數增長趨勢，發行金額已達5816億元，較去年同期成長99%；至於國際債券發行金額高達567.95億美元(約新台幣1兆6962億元)，較去年同期大幅增長178.83%，成長幅度與金額均高居首位。

櫃買中心表示，經統計，截至10月20日止公開資訊觀測站相關資料，公司債經董事會通過而尚未發行的額度仍約有1465億元，而國際債券年底前預估仍有將近25億美元(約當新台幣747億元)的新債發行，後續債券市場發行仍動能充沛，預估全年各類債券發行量可望超過3兆元大關。

(時報資訊)