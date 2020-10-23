週四晚間市場傳來眾議長沛洛西與財長梅努親對新刺激法案達成協議，四大指數緩步走高，終場四大指數漲幅介於0.13%~0.54%；強勢股為美光、谷歌、INTEL、特斯拉、台積電ADR、博通、AMD等，表現不佳則有FB、APPLE、NVIDIA。今日須留意早上九點將待舉辨美國總統候選人辯論。

週四台股以小低盤開出，盤中再傳美國紓困案再度闖關失敗，美股電子盤與亞股走弱，台股平盤附近量縮震盪。但最後一盤在台積電、聯電、台塑四寶等權值股急拉，台股爆出269億元大量，指數跳升28.94點，終場收在12,917.03點，漲幅0.31%。

週四OTC開高走低，終場收在165.57點，跌幅0.28%，終止連三漲走勢。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160.5點。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股開低收高，收長紅K棒，再度站上5日均線。

(2)、量能：尾盤單筆爆出成交量269億元，整日成交量為增至1,726.31億元。

(3)、技術指標：日KD指標高檔震盪，向下缺開口逐漸縮小。

(4)、法人籌碼：三大法人合計+48.82億元；外資+67.38億元、投信-8.31億元、自營商-10.24億元。

操作建議，全球股市隨美國總統大選、紓困方案、美股財報、歐洲疫情等多項因素干擾，呈現大幅波動。台股進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，預期12600~13000區間震盪。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，未來還有雙11與聖誕銷售等相關受惠股。

(時報資訊)