十月份時事議題民調發佈記者會

總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。20日國家政策研究基金會公布最新民調，國人不贊成開放含瘦肉精美豬進口比例高達65.9%，不認同目前與美關係可獲得實質利益者亦高達48.5%。國民黨立委謝衣鳳直言：「台灣的民眾很可愛，在台美的外交泡泡中，真正在乎的是：台灣是否有實際的經貿利益，及不願意拿自己的食安與健康去換取未知的經貿利益。」

國家政策研究基金會公布最新民調，「請問您贊不贊成開放含有瘦肉精的美國豬肉進口？」贊成為18.5%、不贊成為65.9%、無反應為15.6%；「有人說，目前台灣和美國的關係獲得重大發展，因此台灣可以獲得許多實質的利益。請問您認不認同這樣的說法？」認同為37.8%、不認同為48.5%、無反應為13.7%。

謝衣鳳在臉書發文，強調「不鳥台美外交泡泡」、「台灣民眾不挺瘦肉精美豬進口」，寫道：「農委會、衛服部這一個多月以來，替開放瘦肉精美豬的政策做了許多宣傳，但是仍有高達 65.9 %、也就是有三分之二的民眾不贊成開放含瘦肉精美豬進口。我呼籲政府應該虛心傾聽民意，不要罔顧台灣民眾的健康。為了川普總統的選舉，蔡總統在 8 月 28 日宣布開放美國萊豬進口，昨天在經濟委員會，曾參與經貿談判的王美花部長，對於開放萊豬到底對台美的 FTA 或 BTA 有何種益處，她也說不出口。」

謝衣鳳進一步表示：「另外一題民調題目，則是證明台灣民眾也是看出來，台灣沒有從美國選前這段期間的，台美關係進展當中實質得利。此次瘦肉精美豬開放，及過去一段時間美國官員訪台層級屢創新高，有48.5 %的民眾不認同台灣因此獲得實質利益（國民黨、民眾黨選民與中立民眾，普遍不認同）。所以台灣的民眾很可愛，在台美的外交泡泡中，真正在乎的是：台灣是否有實際的經貿利益，及不願意拿自己的食安與健康去換取未知的經貿利益。」

(中時新聞網)