眼見同處洛杉磯的快艇陷入一團混亂，前湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾不禁在自己播客提出建議，要快艇趕緊把保羅喬治交易出去，換回至少兩名好手，讓「可愛」里歐納德擔任快艇的真正老大，「快艇必須趕緊擺脫某人，那人就是喬治！」

「你必須用保羅喬治換回兩名好手，因為里歐納德才是快艇唯一的老大，不應該把責任分擔出去，」歐尼爾說，「當里歐納德待在暴龍，他知道自己才是老大，所有隊友也知道，現在快艇陣中有一個人自認是老大，另一個才是真正老大。」

在歐尼爾口中自認老大的球員，就是今年季後賽表現並不理想的保羅喬治，儘管他場均20.2分、6.1籃板及3.8助攻，卻到關鍵時刻就會當機，也讓他飽受批評，外界普遍認為快艇會在西區準決賽遭到金塊上演大逆轉，喬治當屬頭號罪人。

只是歐尼爾的建議，恐怕很難被快艇老闆鮑默接受，畢竟鮑默才把前總教練瑞弗斯開除，改由助教泰隆盧接掌兵符，假如現在把保羅喬治交易出去，等同認為去年夏天的交易失敗了，這對向來很愛面子的鮑默來說，怎可能做出如此打臉行為。

(中時 )