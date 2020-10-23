緬甸仰光因新冠肺炎疫情嚴重封城停工，光學元件廠—亞光(3019)仰光廠區亦因配合政府政策停工，不過亞光已爭取到政府進行核酸檢測，在確保員工健康下讓生產營運有序進行，亞光表示，由於緬甸生產主力「眉苗廠區」正常營運，且公司已將生產排配到大陸廠區協助生產，對公司整體營運並無重大影響。

亞光現有台灣、大陸東莞、菲律賓及緬甸4個廠區，全球新冠肺炎疫情自年初延燒至今未止，除了台灣廠區運作一切正常，亞光在大陸、菲律賓及緬甸廠區相繼受到疫情影響，連帶也衝擊亞光今年營運，近期緬甸仰光省因疫情嚴重於9月底進行封城，亞光位於仰光工廠亦因封城停工防疫，生產受到影響，所幸亞光近幾年擴大位於緬甸北部眉苗廠區生產規模，目前「眉苗廠區」生產正常，降低了對亞光營運的衝擊。

亞光表示，緬甸亞洲光學公司密切關注新冠肺炎疫情狀況，並配合當地政府規定進行防疫工作，包括：部署防疫物資、密切注意當地疫情發展並及時採取相關應變措施、注意員工健康狀況以因應疫情挑戰、並加強衛教宣導、落實安全防疫措施，以降低員工感染風險，目前公司已爭取到政府對於全體員工進行核酸檢測，子公司緬甸亞洲光學公司依規定，配合緬甸政府政策，直到疫情受到控制。

為降低仰光廠停工衝擊，亞光表示，除眉苗廠區正常生產，公司已調整生產排配至中國廠區協助生產，確保出貨順暢，公司也將在員工健康受到保護情況下，讓生產營運有序進行，為避免群聚感染的風險，未來復工後，員工改以通勤方式上下班，由於緬甸亞洲光學公司非重要子公司，對公司整體營運並無重大影響。

亞光上半年營業毛利為11.45億元，年減34%，合併毛利率為16.8%，營業淨利為1.9億元，年減71%，稅後盈餘為5281萬元，每股盈餘為0.19元，累計前9月合併營收為113.66億元，年減19.66%。

(時報資訊)