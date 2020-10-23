受新冠肺炎疫情影響，PCB鑽孔技術服務廠—達航科技(4577)前9月合併營收為7.17億元，年減11.41%，公司將於10月27日登錄興櫃，並於明年申請上櫃。

達航科技成立於1991年，原本業務為設備代理，之後跨入PCB鑽孔機及成型機設備研發、製造、銷售及設備售後維修，以及雷射鑽孔加工服務，主要客戶包括：南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)及華通(2313)，雷射鑽孔加工主要是PCB/ABF載板應用，公司亦開發自有品牌的機械鑽孔機及高速雷射鑽孔機。

受到新冠肺炎疫情影響，達航科技前9月合併營收為7.17億元，年減11.41%，不過公司自結前8月毛利率37.34%，稅後盈餘為4741萬元，已接近去年稅後盈餘5040萬元，每股盈餘為1.06元，達航科技預估，今年下半年營運將與去年同期持平。

目前達航有台灣林口及台中兩個廠區，擁有72台自行開發的雷射鑽孔機，預計未來以一個月增加1台方式再增加12台，公司在大陸上海亦設有據點，服務台系及陸系PCB客戶。

(時報資訊)